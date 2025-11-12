Герой року в Туреччині: український футболіст перед матчами збірної отримав престижну премію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fotomac .

За що нагородили українця

11 листопада у Стамбулі відбулася щорічна церемонія Turkuvaz Medya Sports Summit, де нагородили героїв 2025 року. Зубков отримав премію, як найкращий правий вінгер місцевого чемпіонату.

Українець виступає за "Трабзонспор" із лютого, коли перейшов із "Шахтаря" за шість мільйонів євро. Відтоді він став одним із лідерів команди: 9 голів і 7 асистів у 32 матчах у всіх турнірах, зокрема чотири результативні дії у поточному сезоні.

Після 12-ти турів чемпіонату Туреччини команда, де крім Зубкова грають ще два вітчизняні легіонери – захисник Арсений Батагов та форвард Данило Сікан – посідає третє місце з 25 очками. Відставання від лідера – "Галатасарая" становить чотири пункти.

Повернення до збірної

Зубков увійшов до заявки збірної України на заключні матчі відбору до чемпіонату світу-2026 – проти Франції та Ісландії. Поєдинки відбудуться – 13 та 16 листопада відповідно.

Попередній жовтневий збір він пропустив через травму, однак нині повністю готовий допомогти команді.

Хто такий Олександр Зубков

29-річний уродженець Макиївки донецької області. Вихованець донецького "Олімпік-УОР" та академії "Шахтаря". З 2013 року став виступати за команду "гірників" U-19, у складі якої був фіналістом Юнацької ліги УЄФА-2014/15.

23 вересня 2015 року дебютував за основну команду "Шахтаря" у виїзному кубковому поєдинку проти "Тернополя", вийшовши в стартовому складі і відігравши всі 90 хвилин. 15 травня 2016 року вперше зіграв у вітчизняній Прем'єр-лізі, вийшовши на заміну в домашньому матчі проти луганської "Зорі".

На правах оренди грав за "Маріуполь" та угорський "Ференцварош". З будапештським клубом згодом уклав повноцінний контракт. Загалом провів в Угорщині три роки, після чого влітку 2022-го повернувся до "Шахтаря".

Усього у футболці "оранжево-чорних" провів 107 матчів, забив 20 м'ячів та віддав 22 гольові передачі. Разом із клубом виграв 9 трофеїв: 4 титули чемпіона України, 4 Кубки та 1 Суперкубок.

За збірну України провів 41 матч, у яких забив два голи. Був учасником чемпіонатів Європи 2020 та 2024 років.