ua en ru
Пн, 01 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Фотографи Ліберови вперше стали батьками: ніжне фото з пологового

Понеділок 01 грудня 2025 16:28
UA EN RU
Фотографи Ліберови вперше стали батьками: ніжне фото з пологового Костянтин та Влада Ліберови (фото: instagram.com/libkos)
Автор: Іванна Пашкевич

Українські фотографи-документалісти Костянтин і Владислава Ліберови вперше стали батьками.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram подружжя.

Так, у Ліберових них народився син, якого вони назвали Ноєм - на честь біблійного героя, що став символом порятунку й надії після Всесвітнього потопу. Малюк з’явився на світ 29 листопада.

"Привіт, маленький Ной! Ми тебе дуже чекали. Обіцяємо, тобі буде з нами весело", - написали вони у дописі, додавши світлину з палати після пологів.

На знімку Костянтин і Владислава позують у лікарняному ліжку в стилізованих смугастих домашніх образах - вона в коричневому, він у темно-зеленому.

Владислава тримає новонародженого на руках, при цьому з’являється у темних окулярах і кепці, а Костянтин у шапці та окулярах дивиться просто в об’єктив.

Фотографи Ліберови вперше стали батьками: ніжне фото з пологовогоКостянтин та Влада Ліберови (фото: instagram.com/libkos)

Про вагітність подружжя вперше розповіло 9 липня. Тоді вони зізналися, що чекають на хлопчика.

Перший період цю новину тримали в таємниці й оголосили вже тоді, коли Владислава була на четвертому з половиною місяці.

Тоді ж вони оприлюднили відео з камерного гендер-паті на даху у Львові - пара розрізала торт із блакитною начинкою та символічними рунами, які мали стати оберегом для майбутнього сина.

Обоє зізнавалися, що з самого початку відчували: у них буде хлопчик.

Фотографи Ліберови вперше стали батьками: ніжне фото з пологовогоКостянтин та Влада Ліберови (фото: instagram.com/libkos)

Владислава також ділилася, що вагітність проходила легко, а рішення про народження дитини під час війни давалося непросто.

Подружжя довго обговорювало всі ризики, проте врешті дійшло спільного висновку: чекати умовного "ідеального часу" не має сенсу, бо його може не бути.

Фотографи Ліберови вперше стали батьками: ніжне фото з пологовогоКостянтин та Влада Ліберови (фото: instagram.com/libkos)

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Костянтин і Владислава Ліберови працюють як незалежні воєнні документалісти.

Вони їздять на передову, знімають наслідки обстрілів, воєнні злочини Росії, а також історії людської стійкості та взаємної підтримки.

До 24 лютого 2022 року пара спеціалізувалася на зйомках love story та романтичних фотосесіях.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Фотографи Народження дитини
Новини
Росія вдарила балістикою по Дніпру: є загиблі та багато постраждалих (фото)
Росія вдарила балістикою по Дніпру: є загиблі та багато постраждалих (фото)
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить