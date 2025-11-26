ua en ru
Відома українська співачка вперше стане мамою у 40 років: зворушливі фото

Середа 26 листопада 2025 12:53
UA EN RU
Співачка Лавіка вагітна (фото: instagram.com/lavika)
Автор: Катерина Собкова

Українська співачка і психолог Лавіка (справжнє ім'я - Любов Юнак), яка стала відома завдяки участі в шоу "Фабрика зірок-3", повідомила в мережі радісну новину - зовсім скоро вона вперше стане мамою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram артистки.

Лавіка вперше стане мамою

Про це вона розповіла, опублікувавши теплу фотосесію, зроблену просто неба напередодні її дня народження.

Лавіка зізналася, що нинішній листопад став для неї найтеплішим у житті. Вона подякувала собі за те, що завжди свідомо обирає свій шлях, не озираючись на стереотипи про вік, зміни статусів чи складні часи.

Відома українська співачка вперше стане мамою у 40 років: зворушливі фотоСпівачка показала фото на 9-му місяці вагітності (фото: instagram.com/lavika)

Співачка підкреслила, що навчилася довіряти собі та своїм рішенням - і саме це вважає найбільшим досягненням.

Лавіка також повідомила, що 30 листопада, попри цікавий стан, виступить на фестивалі Atlas, після чого планує трохи відпочити вдома.

"Дякую вам за цей рік. І за наступний! Дякую, що ми разом і в єдності проходимо цей шлях", - зазначила вона.

Крім того, співачка попросила "посміхнутися їй із пузиком", бо хотіла подарувати світлу новину в непростий час і зробити чужі дні теплішими.

Співачка Лавіка вагітна (фото: instagram.com/lavika)

Хто така Лавіка

Лавіка почала свій творчий шлях у 2008 році.

Уже перші її пісні потрапляли в ротації провідних українських радіостанцій, а у 2016-му вона спробувала виступити в Нацвідборі на Євробачення, де перемогла Джамала. Співачка також деякий час працювала ведучою на телеканалі М1.

У 2022 році Лавіка вирішила повернутися на сцену і разом з Єгором Келейниковим заснувала гурт Bulling.

Паралельно вона активно розвивала іншу свою професію - психологію. Зараз вона працює як кризовий терапевт, арттерапевт і психолог, допомагає військовим і цивільним, а також займається волонтерством.

У 2024 році співачка повідомила про загибель свого брата на фронті.

Що відомо про особисте життя Лавіки

У 2018 році Лавіка вийшла заміж за ексучасника "Фабрики зірок" Вову Борисенка. Однак шлюб тривав недовго - зовсім скоро пара оголосила про розлучення.

Відома українська співачка вперше стане мамою у 40 років: зворушливі фотоЛавіка і Вова Борисенко (фото: instagram.com/bro_music_com)

Борисенко, коментуючи розрив, зізнавався, що не міг продовжувати стосунки з людиною, яка хотіла розлучення. Після цього він пережив півтора року депресії й згодом дійшов висновку, що у їхнього союзу від самого початку були проблеми.

У травні 2025 року вона вийшла заміж за Дмитра Вознюка.

Відома українська співачка вперше стане мамою у 40 років: зворушливі фотоЛавіка та її коханий (фото: instagram.com/lavika)

