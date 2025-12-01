ua en ru
Фотографы Либеровы впервые стали родителями: нежное фото из роддома

Понедельник 01 декабря 2025 16:28
UA EN RU
Фотографы Либеровы впервые стали родителями: нежное фото из роддома
Автор: Иванна Пашкевич

Украинские фотографы-документалисты Константин и Владислава Либеровы впервые стали родителями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram супругов.

Так, у Либеровых родился сын, которого они назвали Ноем - в честь библейского героя, ставшего символом спасения и надежды после Всемирного потопа. Малыш появился на свет 29 ноября.

"Привет, маленький Ной! Мы тебя очень ждали. Обещаем, тебе будет с нами весело", - написали они в заметке, добавив фотографию из палаты после родов.

На снимке Константин и Владислава позируют в больничной кровати в стилизованных полосатых домашних образах - она в коричневом, он в темно-зеленом.

Владислава держит новорожденного на руках, при этом появляется в темных очках и кепке, а Константин в шапке и очках смотрит прямо в объектив.

Константин и Влада Либеровы (фото: instagram.com/libkos)

О беременности супруги впервые рассказали 9 июля. Тогда они признались, что ждут мальчика.

Первый период эту новость держали в тайне и объявили уже тогда, когда Владислава была на четвертом с половиной месяце.

Тогда же они обнародовали видео с камерного гендер-пати на крыше во Львове - пара разрезала торт с голубой начинкой и символическими рунами, которые должны были стать оберегом для будущего сына.

Оба признавались, что с самого начала чувствовали: у них будет мальчик.

Константин и Влада Либеровы (фото: instagram.com/libkos)

Владислава также делилась, что беременность проходила легко, а решение о рождении ребенка во время войны давалось непросто.

Супруги долго обсуждали все риски, однако в конце пришли к общему выводу: ждать условного "идеального времени" не имеет смысла, потому что его может не быть.

Константин и Влада Либеровы (фото: instagram.com/libkos)

Напомним, с начала полномасштабной войны Константин и Владислава Либеровы работают как независимые военные документалисты.

Они ездят на передовую, снимают последствия обстрелов, военные преступления России, а также истории человеческой стойкости и взаимной поддержки.

До 24 февраля 2022 года пара специализировалась на съемках love story и романтических фотосессиях.

