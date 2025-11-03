"Фол мав каратися": УАФ офіційно визнала грубу суддівську помилку в Класичному (відео)

Суперечливе рішення

Йдеться про момент на 60-й хвилині, коли нападник киян Шола Огундана впав у штрафному майданчику після контакту із захисником "гірників" Юхимом Коноплею.

Суддя Віталій Романов не призначив пенальті, а арбітри ВАР не запропонували йому перегляд моменту.

Як повідомили у комітеті, головний арбітр перебував порівняно близько до моменту, однак не мав оптимального кута огляду, щоб оцінити ситуацію повністю.

"Під час боротьби за м'яч у штрафній площі гравець №16 "Динамо" успішно проштовхнув м'яч і мав можливість продовжити володіння, але був необережно атакований захисником №26 "Шахтаря".

Арбітри ВАР мали у своєму розпорядженні ракурс із-за воріт, який давав повну картину епізоду, однак не запропонували головному арбітру перегляд на полі", - йдеться у заяві комітету.

Мав бути пенальті

У Комітеті арбітрів також зазначили, що контакт між Коноплею та Огунданою слід було трактувати як порушення, що тягне за собою призначення пенальті.

"Це могло надати арбітру додаткову інформацію для прийняття правильного рішення, адже така дія захисника підпадає під визначення фолу, який має каратися пенальті", - наголосили в УАФ.

У заяві підкреслюється, що рішення арбітра ВАР не рекомендувати перегляд визнано помилковим, а комітет закликав відеоасистентів у подібних випадках ініціювати перегляд спірних моментів.

Вплив на результат матчу

Скандальний епізод стався за рахунку 2:1 на користь "Шахтаря". У разі призначення пенальті "Динамо" могло зрівняти рахунок.

Однак гра продовжилася, і в підсумку донеччани перемогли (3:1), перервавши безпрограшну серію киян у чемпіонаті України.

Наслідки рішення УАФ

Зазначимо, що поєдинок обслуговувала бригада арбітрів у такому складі:

Головний суддя – Віталій Романов

– Віталій Романов Асистенти – Олександр Павлінов та Віталій Сухін

– Олександр Павлінов та Віталій Сухін 4-й арбітр – Олександр Кальонов

– Олександр Кальонов Арбітр ВАР – Ігор Пасхал

– Ігор Пасхал Асистент арбітра ВАР – Семен Шлончак

Хоча суддівська колегія не переглядає результати матчів, рішення Комітету УАФ може вплинути на подальші призначення арбітрів у майбутніх поєдинках УПЛ.