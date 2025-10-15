Финальные путевки ЧМ-2026: кто уже гарантировал участие и кого еще ждем
На чемпионате мира-2026 по футболу определились все представители Азии и Африки. Последними прямые путевки на турнир получили Саудовская Аравия, Сенегал и Кот-д'Ивуар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.
Африка: Сенегал и Кот-д'Ивуар закрыли список участников
Сенегал стал восьмым африканским представителем на предстоящем мундиале. Команда одержала уверенную победу над Мавританией (4:0) в 10-м туре отбора, завершив квалификацию на первом месте в группе B с 24 очками.
Это будет уже четвертое участие Сенегала в финальной части чемпионата мира. Лучший результат сборная показала в 2002 году, когда дошла до четвертьфинала.
Кот-д'Ивуар стал последним африканским участником турнира. Команда выиграла группу F, опередив Габон лишь на одно очко. Результат матча против Кении (3:0) обеспечил "слонам" четвертое в истории участие на мундиале. Пока что ивуарийцы ни разу не выходили за пределы группового этапа.
Азия: Саудовская Аравия добыла последнюю путевку
Саудовская Аравия стала восьмой азиатской командой, которая попала на чемпионат мира-2026. Команда обеспечила себе выход после ничьей 0:0 с Ираком в заключительном туре четвертого этапа квалификации, возглавив группу B благодаря лучшей разнице голов.
Это будет девятое участие Саудовской Аравии на чемпионате мира. Наивысшим достижением остается выход в 1/8 финала на дебютном турнире 1994 года.
Европа: Англия первой гарантировала участие в ЧМ-2026
Первой из европейских команд право сыграть на чемпионате мира-2026 получила сборная Англии. Команда "трех львов" досрочно выиграла свою группу, разгромив Латвию со счетом 5:0.
Англия набрала 18 очков в шести матчах и не пропустила ни одного гола. Для британцев это уже 17-я квалификация на чемпионат мира. Наивысшим достижением сборной остается победа на домашнем мундиале 1966 года.
Европа (1/16): Англия
Сколько сборных уже квалифицировалось
После завершения отборов в Азии и Африке определены уже 28 из 48 участников чемпионата мира-2026.
Текущий список участников ЧМ-2026:
- Африка (9/9): Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Сенегал, Кот-д'Ивуар
- Азия (8/8): Япония, Иран, Узбекистан, Республика Корея, Иордания, Австралия, Катар, Саудовская Аравия
- Южная Америка (6/6): Аргентина, Бразилия, Уругвай, Эквадор, Колумбия, Парагвай
- Северная Америка (3/6): США, Канада, Мексика
- Океания (1/1): Новая Зеландия
- Европа (1/16): Англия
Что дальше
Осталось определить еще 18 команд: три из Северной Америки, пятнадцать из Европы и две, которые получат путевки через межконтинентальные плейоф.
Чемпионат мира-2026 по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Турнир станет первым в истории, где будут выступать 48 сборных.
