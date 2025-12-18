UA

Фіналіссіма-2026: де і коли зійдуться в мегаматчі Аргентина та Іспанія

Фото: Збірна Аргентини перемогла в останній Фіналіссімі у 2022 році (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Найсильніші збірні Європи та Південної Америки – Іспанія та Аргентина – зійдуться в очному протистоянні під назвою Фіналіссіма у березні наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Коли і де відбудеться матч

Іспанія, чемпіон Євро-2024, та Аргентина, переможець Копа Америка того ж року, зустрінуться 27 березня 2026 року.

Матч відбудеться на Національному стадіоні в Лусаїлі (Катар). Початок гри запланований на 20:00 за київським часом.

Сторони довго не могли визначити дату протистояння, шукаючи вікно в щільному міжнародному календарі. Нарешті УЄФА та КОНМЕБОЛ разом із Королівською федерацією футболу Іспанії та Аргентинською футбольною асоціацією знайшли варіант, що влаштував усіх.

Збірна Аргентини – чинний володар титулу переможця Фіналіссіми. У червні 2022 року у Лондоні вона розбила найсильнішу на той час європейську команду – Італію з рахунком 3:0.

Що таке Фіналіссіма

Футбольний турнір серед національних збірних, що проводиться у форматі одного матчу між чинними чемпіонами Європи та Південної Америки.

Спочатку змагання організовувалося під егідою ФІФА у 1985 та 1993 роках – і мало назву Кубок Артеміо Франкі (Artemio Franchi Trophy). Але потім його перестали розігрувати.

У 2022 році турнір було відновлено спільними зусиллями УЄФА та КОНМЕБОЛ.

Фіналіссіма (Кубок Артеміо Франкі), усі фінали

  • 1985 (Париж). Франція – Уругвай – 2:0
  • 1993 (Буенос-Айрес). Аргентина – Данія – 1:1, по пенальті – 5:4
  • 2022 (Лондон) Аргентина – Італія – 3:0

У 2026 році протистояння вперше пройде на нейтральній території – в Азії. Зазначимо, що саме на арені в Лусаїлі збірна Аргентини у 2022 році здобула титул чемпіона світу, перегравши у фіналі Францію (3:3, по пенальті – 4:2).

Раніше ми повідомили, скільки зароблять збірні на ЧС-2026 за новими розцінками ФІФА.

Також дізнайтеся усіх тріумфаторів премії The Best FIFA Football за підсумками 2025 року.

ФутболЗбірна АргентиниЗбірна Іспанії