Финалиссима-2026: где и когда сойдутся в мегаматче Аргентина и Испания

Фото: Сборная Аргентины победила в последней Финалиссиме в 2022 году (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Сильнейшие сборные Европы и Южной Америки - Испания и Аргентина - сойдутся в очном противостоянии под названием Финалиссима в марте следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Когда и где состоится матч

Испания, чемпион Евро-2024, и Аргентина, победитель Копа Америка того же года, встретятся 27 марта 2026 года.

Матч состоится на Национальном стадионе в Лусаиле (Катар). Начало игры запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Стороны долго не могли определить дату противостояния, ища окно в плотном международном календаре. Наконец УЕФА и КОНМЕБОЛ вместе с Королевской федерацией футбола Испании и Аргентинской футбольной ассоциацией нашли вариант, который устроил всех.

Сборная Аргентины - действующий обладатель титула победителя Финалиссимы. В июне 2022 года в Лондоне она разбила сильнейшую на то время европейскую команду - Италию со счетом 3:0.

Что такое Финалиссима

Футбольный турнир среди национальных сборных, который проводится в формате одного матча между действующими чемпионами Европы и Южной Америки.

Сначала соревнование организовывалось под эгидой ФИФА в 1985 и 1993 годах - и называлось Кубок Артемио Франки (Artemio Franchi Trophy). Но потом его перестали разыгрывать.

В 2022 году турнир был восстановлен совместными усилиями УЕФА и КОНМЕБОЛ.

Финалиссима (Кубок Артемио Франки), все финалы

  • 1985 (Париж). Франция - Уругвай - 2:0
  • 1993 (Буэнос-Айрес). Аргентина - Дания - 1:1, по пенальти - 5:4
  • 2022 (Лондон) Аргентина - Италия - 3:0

В 2026 году противостояние впервые пройдет на нейтральной территории - в Азии. Отметим, что именно на арене в Лусаиле сборная Аргентины в 2022 году завоевала титул чемпиона мира, переиграв в финале Францию (3:3, по пенальти - 4:2).

Ранее мы сообщили, сколько заработают сборные на ЧМ-2026 по новым расценкам ФИФА.

Также узнайте всех триумфаторов премии The Best FIFA Football по итогам 2025 года.

