Финалиссима-2026: где и когда сойдутся в мегаматче Аргентина и Испания

Сильнейшие сборные Европы и Южной Америки - Испания и Аргентина - сойдутся в очном противостоянии под названием Финалиссима в марте следующего года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Испания, чемпион Евро-2024, и Аргентина, победитель Копа Америка того же года, встретятся 27 марта 2026 года.
Матч состоится на Национальном стадионе в Лусаиле (Катар). Начало игры запланировано на 20:00 по киевскому времени.
Стороны долго не могли определить дату противостояния, ища окно в плотном международном календаре. Наконец УЕФА и КОНМЕБОЛ вместе с Королевской федерацией футбола Испании и Аргентинской футбольной ассоциацией нашли вариант, который устроил всех.
Сборная Аргентины - действующий обладатель титула победителя Финалиссимы. В июне 2022 года в Лондоне она разбила сильнейшую на то время европейскую команду - Италию со счетом 3:0.
Футбольный турнир среди национальных сборных, который проводится в формате одного матча между действующими чемпионами Европы и Южной Америки.
Сначала соревнование организовывалось под эгидой ФИФА в 1985 и 1993 годах - и называлось Кубок Артемио Франки (Artemio Franchi Trophy). Но потом его перестали разыгрывать.
В 2022 году турнир был восстановлен совместными усилиями УЕФА и КОНМЕБОЛ.
Финалиссима (Кубок Артемио Франки), все финалы
В 2026 году противостояние впервые пройдет на нейтральной территории - в Азии. Отметим, что именно на арене в Лусаиле сборная Аргентины в 2022 году завоевала титул чемпиона мира, переиграв в финале Францию (3:3, по пенальти - 4:2).
Ранее мы сообщили, сколько заработают сборные на ЧМ-2026 по новым расценкам ФИФА.
Также узнайте всех триумфаторов премии The Best FIFA Football по итогам 2025 года.