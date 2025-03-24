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Легенда "Шахтаря" очолив "Чорноморець"

Одеса, Понеділок 24 березня 2025 15:09
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Легенда "Шахтаря" очолив "Чорноморець" Фото: Олександр Кучер (праворуч) вже провів перше тренування (ФК "Чорноморець")
Автор: Андрій Костенко

Після відставки Олександра Бабича, "Чорноморець" офіційно повідомив про призначення його наступника. Новим головним тренером, як і очікувалось, став Олександр Кучер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

24 березня Кучера було офіційно представлено команді "моряків". Разом з ним у тренерському штабі "Чорноморця" працюватимуть асистенти – Тарас Гвоздик та Владислав Бурлака. Новий керманич "чорно-синіх" вже провів перше тренування.

"Щодо задач, тут немає жодного секрету: всі розуміють, що "Чорноморець" має бути в еліті українського футболу. Команда з великою історією. Звичайно, хочеться, щоб вона залишилась в УПЛ. Тому треба багато попрацювати, щоб вивести хлопців на той рівень, на який нам потрібно. Це, мабуть, виклик для мене. Будемо робити все можливе, щоб досягти потрібного результату", – пояснив тренер своє рішення очолити одеситів прес-службі "Чорноморця".

Одеська команда здобула лише 4 перемоги у 21-му матчі поточного сезону. Після зимової паузи, "моряки" зуміли здолати лише ще більш кризовий ковалівський "Колос", а потім поступились у трьох поєдинках поспіль. Як результат, опинились на 15-му місці з 15-ма очками. Стільки ж має "Інгулець", який йде останнім. Одесити випереджають клуб з Петрового лише за додатковими показниками.

Хто такий Олександр Кучер

42-річний уродженець Києва, який отримав визнання, виступаючи за донецький "Шахтар".

Крім "гірників" грав за харківські "Арсенал" і "Металіст", донецький "Металург", львівські "Карпати", вірменський "Бананц" та турецький "Кайсеріспор". Загалом провів 492 офіційні матчі, забив 23 м'ячі.

У складі "Шахтаря" був володарем Кубка УЄФА, 7-разовим чемпіоном України, 6-разовим володарем Кубка та Суперкубка країни. У збірній України зіграв 57 матчів, забив 2 голи.

Як тренер працював з харківським "Металістом" та "Дніпром-1". З дніпровським колективом здобув срібні медалі чемпіонату України-2022/23.

Раніше Transfermarkt оновив ціни на футболістів УПЛ.

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