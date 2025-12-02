ФІФА посилить ВАР на чемпіонаті світу-2026: які моменти опиняться під додатковим контролем

Які нововведення плануються

Зараз ВАР використовується в наступних суперечливих ситуаціях.

Голи та попередні епізоди: перевіряється, чи були порушення в атакувальній фазі, офсайди, гра рукою або вихід м'яча за межі поля перед забитим голом.

Пенальті: аналізуються порушення у штрафному майданчику, зокрема якщо арбітр не зафіксував фол або прийняв помилкове рішення.

Червоні картки: перевіряється, чи було порушення достатньо серйозним для прямого вилучення.

Помилкова ідентифікація: якщо арбітр показав картку не тому гравцю, ВАР допомагає виправити цю помилку.

Натомість за новими правилами, що зараз готують чиновники, арбітри на ЧС-2026 зможуть переглядати епізоди, пов'язані з неправильно призначеними кутовими ударами та ситуаціями, коли футболіст отримує другу жовту картку, що приводить до його вилучення з поля.

Мета нововведень – гарантувати максимальну точність суддівства у критичних моментах, що можуть значною мірою вплинути на результат матчу.

Хто виступає проти

Для впровадження нових правил необхідна згода Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB), де рішення приймається не менш ніж шістьма з восьми голосів. При цьому половина належить ФІФА, решта – футбольним асоціаціям Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії.

Використання ВАР для других жовтих карток отримало широку підтримку. Тоді як застосування при кутових ударах викликає суперечки через можливе збільшення часу гри. Зазначається також, що проти цього пункту категорично виступає УЄФА.

Інновації проти симулянтів

Паралельно вже зараз на Кубку арабських націй у Катарі (1-18 грудня) тестується нове правило проти симуляцій.

Футболіст, який потребує медичної допомоги через травму, повинен залишити поле на дві хвилини – за винятком випадків, коли порушник отримав жовту або червону картку.

Якщо експеримент виявиться успішним, подібні правила можуть застосовуватися і на чемпіонаті світу-2026.