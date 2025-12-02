ФИФА усилит ВАР на чемпионате мира-2026: какие моменты окажутся под дополнительным контролем

Какие нововведения планируются

Сейчас ВАР используется в следующих спорных ситуациях.

Голы и предыдущие эпизоды: проверяется, были ли нарушения в атакующей фазе, офсайды, игра рукой или выход мяча за пределы поля перед забитым голом.

проверяется, были ли нарушения в атакующей фазе, офсайды, игра рукой или выход мяча за пределы поля перед забитым голом. Пенальти: анализируются нарушения в штрафной площадке, в частности если арбитр не зафиксировал фол или принял ошибочное решение.

анализируются нарушения в штрафной площадке, в частности если арбитр не зафиксировал фол или принял ошибочное решение. Красные карточки: проверяется, было ли нарушение достаточно серьезным для прямого удаления.

проверяется, было ли нарушение достаточно серьезным для прямого удаления. Ошибочная идентификация: если арбитр показал карточку не тому игроку, ВАР помогает исправить эту ошибку.

По новым же правилам, которые сейчас готовят чиновники, арбитры на ЧМ-2026 смогут просматривать эпизоды, связанные с неправильно назначенными угловыми ударами и ситуациями, когда футболист получает вторую желтую карточку, что приводит к его удалению с поля.

Цель нововведений - гарантировать максимальную точность судейства в критических моментах, которые могут в значительной степени повлиять на исход матча.

Кто выступает против

Для внедрения новых правил необходимо согласие Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), где решение принимается не менее чем шестью из восьми голосов. При этом половина принадлежит ФИФА, остальные - футбольным ассоциациям Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Использование ВАР для вторых желтых карточек получило широкую поддержку. Тогда как применение при угловых ударах вызывает споры из-за возможного увеличения времени игры. Отмечается также, что против этого пункта категорически выступает УЕФА.

Инновации против симулянтов

Параллельно уже сейчас на Кубке арабских наций в Катаре (1-18 декабря) тестируется новое правило против симуляций.

Футболист, который нуждается в медицинской помощи из-за травмы, должен покинуть поле на две минуты - за исключением случаев, когда нарушитель получил желтую или красную карточку.

Если эксперимент окажется успешным, подобные правила могут применяться и на чемпионате мира-2026.