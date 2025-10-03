ФІФА оголосила господарів ЧС-2027 U20: турнір вперше проходитиме в двох країнах

Молодіжний чемпіонат світу з футболу U20 2027 року вперше прийматимуть одразу дві країни - Азербайджан та Узбекистан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІФА.
Наразі молодіжна збірна України бере участь у чемпіонаті світу-2025 у Чилі - перший турнір для українців після шести років перерви.
Після двох турів "синьо-жовті" очолюють групу за додатковими показниками, випереджаючи Парагвай. Для гарантування виходу у плейоф команді достатньо набрати один бал у заключному матчі проти Парагваю.
Третій тур групи В розпочнеться 3 жовтня, матч Україна - Парагвай стартує о 23:00 за київським часом. Одночасно зіграє Панама проти Республіки Корея.
Світова першість U20-2027 стане 25-ю у історії турніру, який уперше відбувся у 1977 році в Тунісі.
Востаннє чемпіонат проводився в Азії у 2017 році в Південній Кореї та раніше в Японії у 1979 році.
Спільне проведення в Азербайджані та Узбекистані стане новим етапом розвитку молодіжного футболу на континенті.
На засіданні ради ФІФА визначили господаря фінального етапу жіночого Кубка чемпіонів-2026 - турнір пройде в Лондоні з 28 січня по 1 лютого.
Крім того, у календар жіночих міжнародних матчів додали дати проведення жіночого Кубка націй-2026 в Африці - з 17 березня по 3 квітня.
Раніше ми повідомили, кого викликали в молодіжну збірну U-21 на матчі відбору Євро-2027.
Також ми писали, що Сергій Ребров оголосив склад збірної України на матчі відбору ЧС-2026.