ФІФА оголосила господарів ЧС-2027 U20: турнір вперше проходитиме в двох країнах

Чемпіонат світу U20 2027 року відбудеться в Азербайджані та Узбекистані (фото: uaf.ua)
Автор: Катерина Урсатій

Молодіжний чемпіонат світу з футболу U20 2027 року вперше прийматимуть одразу дві країни - Азербайджан та Узбекистан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІФА.

Україна бореться за плейоф на ЧС-2025

Наразі молодіжна збірна України бере участь у чемпіонаті світу-2025 у Чилі - перший турнір для українців після шести років перерви.

Після двох турів "синьо-жовті" очолюють групу за додатковими показниками, випереджаючи Парагвай. Для гарантування виходу у плейоф команді достатньо набрати один бал у заключному матчі проти Парагваю.

Третій тур групи В розпочнеться 3 жовтня, матч Україна - Парагвай стартує о 23:00 за київським часом. Одночасно зіграє Панама проти Республіки Корея.

Історичний крок для чемпіонату U20

Світова першість U20-2027 стане 25-ю у історії турніру, який уперше відбувся у 1977 році в Тунісі.

Востаннє чемпіонат проводився в Азії у 2017 році в Південній Кореї та раніше в Японії у 1979 році.

Спільне проведення в Азербайджані та Узбекистані стане новим етапом розвитку молодіжного футболу на континенті.

Жіночий футбол також у фокусі ФІФА

На засіданні ради ФІФА визначили господаря фінального етапу жіночого Кубка чемпіонів-2026 - турнір пройде в Лондоні з 28 січня по 1 лютого.

Крім того, у календар жіночих міжнародних матчів додали дати проведення жіночого Кубка націй-2026 в Африці - з 17 березня по 3 квітня.

Раніше ми повідомили, кого викликали в молодіжну збірну U-21 на матчі відбору Євро-2027.

Також ми писали, що Сергій Ребров оголосив склад збірної України на матчі відбору ЧС-2026.

УзбекистанЧемпіонат світуАзербайджанФутбол