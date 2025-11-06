ФІФА назвала претендентів на звання "Футболіст року": хто у списку

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оприлюднила перелік гравців, які претендують на звання найкращого футболіста світу за підсумками 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
The Best FIFA Football Awards – щорічна нагорода, яку з 2016 року вручають за індивідуальні досягнення у футболі. Переможців визначають шляхом голосування тренерів і капітанів національних збірних, журналістів, а також уболівальників із усього світу.
До цьогорічного переліку кандидатів увійшли 11 футболістів. Четверо з них представляють переможця Ліги чемпіонів – французький ПСЖ, троє – іспанську "Барселону".
Претенденти на The Best FIFA Men's Player
Голосування за переможців премії відбувається у кілька етапів. Свої голоси віддають:
Результати підсумовуються за спеціальною системою балів. Ім'я найкращого гравця року буде оголошено під час урочистої церемонії The Best FIFA Football Awards 2025.
У 2024 році володарем престижної нагороди став Вінісіус Жуніор – вінгер мадридського "Реала" та збірної Бразилії, який допоміг "вершковим" здобути перемогу в Лізі чемпіонів.
