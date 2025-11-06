ФІФА назвала претендентів на звання "Футболіст року": хто у списку

Що відомо про премію

The Best FIFA Football Awards – щорічна нагорода, яку з 2016 року вручають за індивідуальні досягнення у футболі. Переможців визначають шляхом голосування тренерів і капітанів національних збірних, журналістів, а також уболівальників із усього світу.

Хто потрапив до списку номінантів

До цьогорічного переліку кандидатів увійшли 11 футболістів. Четверо з них представляють переможця Ліги чемпіонів – французький ПСЖ, троє – іспанську "Барселону".

Претенденти на The Best FIFA Men's Player

Усман Дембеле (ПСЖ)

Нуну Мендеш (ПСЖ)

Ашраф Хакімі ( ПСЖ)

Вітінія (ПСЖ)

Рафінья ("Барселона")

Ламін Ямаль ("Барселона")

Педрі ("Барселона")

Коул Палмер ("Челсі")

Мохамед Салах ("Ліверпуль")

Гаррі Кейн ("Баварія")

Кіліан Мбаппе ("Реал")

Як обирають переможця

Голосування за переможців премії відбувається у кілька етапів. Свої голоси віддають:

тренери національних збірних

капітани команд

журналісти провідних медіа

футбольні вболівальники через офіційний сайт ФІФА

Результати підсумовуються за спеціальною системою балів. Ім'я найкращого гравця року буде оголошено під час урочистої церемонії The Best FIFA Football Awards 2025.

Хто тріумфував торік

У 2024 році володарем престижної нагороди став Вінісіус Жуніор – вінгер мадридського "Реала" та збірної Бразилії, який допоміг "вершковим" здобути перемогу в Лізі чемпіонів.