ФИФА назвала претендентов на звание "Футболист года": кто в списке

Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала перечень игроков, претендующих на звание лучшего футболиста мира по итогам 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
The Best FIFA Football Awards - ежегодная награда, которую с 2016 года вручают за индивидуальные достижения в футболе. Победителей определяют путем голосования тренеров и капитанов национальных сборных, журналистов, а также болельщиков со всего мира.
В нынешний перечень кандидатов вошли 11 футболистов. Четверо из них представляют победителя Лиги чемпионов - французский ПСЖ, трое - испанскую "Барселону".
Претенденты на The Best FIFA Men's Player
Голосование за победителей премии проходит в несколько этапов. Свои голоса отдают:
Результаты суммируются по специальной системе баллов. Имя лучшего игрока года будет объявлено во время торжественной церемонии The Best FIFA Football Awards 2025.
В 2024 году обладателем престижной награды стал Винисиус Жуниор - вингер мадридского "Реала" и сборной Бразилии, который помог "сливочным" одержать победу в Лиге чемпионов.
