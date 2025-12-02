ua en ru
У Ферстаппена новый напарник: "Ред Булл" официально объявил пилотов на следующий сезон Формулы-1

Вторник 02 декабря 2025 18:23
У Ферстаппена новый напарник: "Ред Булл" официально объявил пилотов на следующий сезон Формулы-1 Фото: Хаджар стал напарником Ферстаппена (instagram.com/isackhadjar)
Автор: Андрей Костенко

Австрийская команда Формулы-1 "Ред Булл" окончательно сформировал состав пилотов на сезон 2026 года. По сравнению с текущим чемпионатом произошло изменение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram команды.

Хаджар вместо Цуноды

Первым номером в команде остается трехкратный чемпион мира - нидерландец Макс Ферстаппен. А его новым напарником стал 21-летний француз Исак Хаджар, который сейчас выступает за другую команду конгломерата - "Рэйсинг Буллз".

Француз заменит японца Юки Цуноду, для которого гонка в Абу-Даби станет последней в команде.

Хаджар в этом году дебютировал в королевских гонках и уже опередил по количеству очков других пилотов программы "Ред Булл" - Цуноду и новозеландца Лиама Лоусона.

Перед последним этапом Хаджар находится на 10-м месте в личном зачете Формулы-1, Лоусон - на 14-м, Цунода - на 15-м.

У Ферстаппена новый напарник: &quot;Ред Булл&quot; официально объявил пилотов на следующий сезон Формулы-1

Кто в составе "Рэйсинг Буллз"

Вакантное место Хаджара во второй команде займет 18-летний британец Арвид Линдблад, который сейчас соревнуется в Формуле-2. Он станет самым молодым пилотом стартовой решетки сезона-2026 и будет выступать вместе с Лоусоном, который сохраняет место в команде.

Кто такой Исак Хаджар

21-летний франко-алжирский автогонщик, воспитанник программы Red Bull Junior Team.

В 2024 году он выступал в Формуле-2 за команду Hitech Pulse-Eight, а ранее, в сезоне-2022, занял четвертое место в чемпионате Формулы-3, также в составе Hitech.

С 2025 года Хаджар выступает в Формуле-1, где уже записал на свой счет историческое достижение: 31 августа 2025-го на Гран-при Нидерландов финишировал третьим, став самым молодым французским гонщиком, который поднимался на подиум в Ф1.

Ранее мы рассказали, как Гран-при Катара обострил интригу в борьбе за чемпионство в Формуле-1.

Также узнайте, как оценивает Исака Хаджара легендарный Льюис Хэмилтон.

