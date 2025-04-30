"Він реально крутий": Хемілтон назвав найкращого дебютанта Формули-1
Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон назвав новачка перегонів, що справив на нього найбільше враження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на F1 Oversteer.
Легендарний гонщик, який з 2025 року став пілотом команди "Феррарі", відзначив декількох дебютантів, але особливо виділив одного з них.
"Звісно, добрих слів заслуговують Андреа Кімі Антонеллі, Олівер Берман. Але, мабуть, мій улюбленець – Ізак Аджар, він справді крутий", – сказав Льюїс.
Аджар у дебютному сезоні Формули
20-річний Аджар дебютував у елітних перегонах в 2025 році. Французький гонщик виступає за команду "Рейсінг Буллз".
Його перший вікенд у Ф-1 був далекий від ідеалу: на Гран-прі Австралії гонщик розбив болід ще під час прогрівального кола.
Але потім Аджар виправдав аванс довіри. У Японії й Саудівській Аравії він здобув свої перші очки. Зараз, маючи в активі 5 пунктів, він посідає 14-ту сходинку в особистому заліку пілотів.
Таким чином, Аджар не лише завоював симпатії вболівальників, а й здобув прихильність однієї з найбільших легенд Формули-1.
Як показали себе новачки перегонів
Формула-1 у 2025 році прийняла найбільшу кількість новачків із сезону-2010: одразу шість гонщиків дебютували на постійній основі.
Кілька пілотів перейшли з Формули-2, включно з 18-річним Антонеллі, який замінив Хемілтона в "Мерседес".
Берман отримав місце в "Хаас" після успішного дебюту в "Феррарі" минулого року. А "Ред Булл" переформатували свій склад, піднявши віце-чемпіона Ф-2 Аджара до "Рейсінг Буллз".
Крім того, Ліам Лоусон тимчасово заміняв Серхіо Переса у "Ред Булл" на дві гонки. Але після невдалих виступів його замінили на Юкі Цуноду.
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