Ферстаппен знову переміг, але не без проблем: чим шокував Гран-прі США

Нідерландець Макс Ферстаппен впевнено виграв Гран-прі США, скоротивши відставання в чемпіонаті. Після аварії гонщиків "Макларена" боротьба за титул у Формулі-1 стала ще напруженішою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат гонки.
На трасі в Остіні пілот "Ред Булла" Макс Ферстаппен здобув переконливу перемогу, стартувавши з поулу та не поступившись лідерством до самого фінішу.
Йому суттєво допоміг Шарль Леклер з "Феррарі", який на початку гонки стримував Ландо Норріса протягом 20 кіл.
Після піт-стопів ситуація повторилася: Леклер знову опинився попереду Норріса, однак британець все ж обійшов монегаска і фінішував другим. Трійку призерів замкнув Шарль Леклер.
Піастрі завершив гонку лише п’ятим, втративши ще 8 очок у боротьбі з напарником. Тепер Норріс відстає від нього лише на 14 балів.
Спринтерська гонка принесла чимало драми: у першому повороті першого кола зіткнулися Оскар Піастрі та Ландо Норріс. Після контакту Ніко Хюлькенберга обидва боліди "Макларен" вибули з боротьби, тоді як сам німець зміг продовжити заїзд.
Фернандо Алонсо також постраждав у тій ситуації та не зміг фінішувати. Стюарди назвали епізод гоночним інцидентом, не вказавши конкретного винуватця.
Льюїс Гамільтон став антирекордсменом "Феррарі", побивши 43-річне досягнення Дідьє Піроні за тривалістю серії без подіумів після переходу до Скудерії.
Британець ще не фінішував у трійці за нову команду, хоча в Остіні показав один із найкращих результатів сезону - четверте місце. До того ж, саме тут він першим в історії Формули-1 перевищив позначку у 5000 очок за кар’єру.
Останні чотири етапи стали найскладнішими у кар’єрі Оскара Піастрі. Австралієць не здобув жодної перемоги та, здається, психологічно втратив упевненість після низки помилок.
Його стабільність зникла, і тепер гонщик "Макларена" має не одного, а двох реальних конкурентів за титул - Норріса та Ферстаппена, який наближається з неймовірною швидкістю.
Наступний етап Формули-1 відбудеться вже за два тижні. Попереду п’ять гонок, які вирішать долю чемпіонського титулу сезону-2025.
Раніше ми повідомили, що Формула-1 офіційно продовжила контракт з Баку ще на п'ять років.
