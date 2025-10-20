Ферстаппен снова победил, но не без проблем: чем шокировал Гран-при США

Голландец Макс Ферстаппен уверенно выиграл Гран-при США, сократив отставание в чемпионате. После аварии гонщиков "Макларена" борьба за титул в Формуле-1 стала еще более напряженной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат гонки.
На трассе в Остине пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен одержал убедительную победу, стартовав с поула и не уступив лидерство до самого финиша.
Ему существенно помог Шарль Леклер из "Феррари", который в начале гонки сдерживал Ландо Норриса в течение 20 кругов.
После пит-стопов ситуация повторилась: Леклер вновь оказался впереди Норриса, однако британец все же обошел монегаска и финишировал вторым. Тройку призеров замкнул Шарль Леклер.
Пиастри завершил гонку лишь пятым, потеряв еще 8 очков в борьбе с напарником. Теперь Норрис отстает от него лишь на 14 баллов.
Спринтерская гонка принесла немало драмы: в первом повороте первого круга столкнулись Оскар Пиастри и Ландо Норрис. После контакта Нико Хюлькенберга оба болида "Макларен" выбыли из борьбы, тогда как сам немец смог продолжить заезд.
Фернандо Алонсо также пострадал в той ситуации и не смог финишировать. Стюарды назвали эпизод гоночным инцидентом, не указав конкретного виновника.
Льюис Хэмилтон стал антирекордсменом "Феррари", побив 43-летнее достижение Дидье Пирони по продолжительности серии без подиумов после перехода в Скудерию.
Британец еще не финишировал в тройке за новую команду, хотя в Остине показал один из лучших результатов сезона - четвертое место. К тому же, именно здесь он первым в истории Формулы-1 превысил отметку в 5000 очков за карьеру.
Последние четыре этапа стали самыми сложными в карьере Оскара Пиастри. Австралиец не одержал ни одной победы и, кажется, психологически потерял уверенность после ряда ошибок.
Его стабильность исчезла, и теперь гонщик "Макларена" имеет не одного, а двух реальных конкурентов за титул - Норриса и Ферстаппена, который приближается с невероятной скоростью.
Следующий этап Формулы-1 состоится уже через две недели. Впереди пять гонок, которые решат судьбу чемпионского титула сезона-2025.
