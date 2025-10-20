Ферстаппен снова победил, но не без проблем: чем шокировал Гран-при США

Ферстаппен выиграл в Остине и вернул интригу в сезон

На трассе в Остине пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен одержал убедительную победу, стартовав с поула и не уступив лидерство до самого финиша.

Ему существенно помог Шарль Леклер из "Феррари", который в начале гонки сдерживал Ландо Норриса в течение 20 кругов.

После пит-стопов ситуация повторилась: Леклер вновь оказался впереди Норриса, однако британец все же обошел монегаска и финишировал вторым. Тройку призеров замкнул Шарль Леклер.

Пиастри завершил гонку лишь пятым, потеряв еще 8 очков в борьбе с напарником. Теперь Норрис отстает от него лишь на 14 баллов.

Скандальный старт: "Макларен" сошли после аварии

Спринтерская гонка принесла немало драмы: в первом повороте первого круга столкнулись Оскар Пиастри и Ландо Норрис. После контакта Нико Хюлькенберга оба болида "Макларен" выбыли из борьбы, тогда как сам немец смог продолжить заезд.

Фернандо Алонсо также пострадал в той ситуации и не смог финишировать. Стюарды назвали эпизод гоночным инцидентом, не указав конкретного виновника.

Хэмилтон установил сомнительный рекорд

Льюис Хэмилтон стал антирекордсменом "Феррари", побив 43-летнее достижение Дидье Пирони по продолжительности серии без подиумов после перехода в Скудерию.

Британец еще не финишировал в тройке за новую команду, хотя в Остине показал один из лучших результатов сезона - четвертое место. К тому же, именно здесь он первым в истории Формулы-1 превысил отметку в 5000 очков за карьеру.

Пиастри в кризисе: давление растет

Последние четыре этапа стали самыми сложными в карьере Оскара Пиастри. Австралиец не одержал ни одной победы и, кажется, психологически потерял уверенность после ряда ошибок.

Его стабильность исчезла, и теперь гонщик "Макларена" имеет не одного, а двух реальных конкурентов за титул - Норриса и Ферстаппена, который приближается с невероятной скоростью.

Итоговые результаты Гран-при США

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") Ландо Норрис ("Макларен") Шарль Леклер ("Феррари") Льюис Хэмилтон ("Феррари") Оскар Пиастри ("Макларен") Юки Цунода ("Ред Булл") Нико Хюлькенберг ("Кик Заубер") Оливер Берман ("Хаас") Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") Исак Аджар ("Рейсин Буллз") Лиам Лоусон ("Рэйсин Буллз") Лэнс Стролл ("Астон Мартин") Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") Алекс Албон ("Уильямс") Эстебан Окон ("Хаас") Исак Аджар ("Рейсин Буллз") Франко Колапинто ("Альпин") Габриэль Бортолето (Заубер) Пьер Гасли (Альпин)

Текущий зачет пилотов Формулы-1 (топ-10)

Оскар Пиастри ("Макларен") - 346 Ландо Норрис ("Макларен") - 332 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 306 Джордж Расселл ("Мерседес") - 252 Шарль Леклер ("Феррари") - 192 Льюис Хэмилтон ("Феррари") - 142 Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") - 89 Алекс Албон ("Уильямс") - 73 Нико Хюлькенберг ("Заубер") - 41 Исак Аджар ("Рейсин Буллз") = 39

Таблица Кубка конструкторов

"Макларен" - 678 "Мерседес" -341 "Феррари" - 334 "Ред Булл" - 331 "Уильямс" - 111 Рейсин Буллз - 72 Астон Мартин - 69 Заубер - 59 Хаас - 48 Альпин - 20

Следующий этап Формулы-1 состоится уже через две недели. Впереди пять гонок, которые решат судьбу чемпионского титула сезона-2025.