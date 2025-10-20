Ферстаппен знову переміг, але не без проблем: чим шокував Гран-прі США

Нідерландець Макс Ферстаппен впевнено виграв Гран-прі США, скоротивши відставання в чемпіонаті. Після аварії гонщиків "Макларена" боротьба за титул у Формулі-1 стала ще напруженішою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат гонки.

Ферстаппен виграв у Остіні та повернув інтригу в сезон

На трасі в Остіні пілот "Ред Булла" Макс Ферстаппен здобув переконливу перемогу, стартувавши з поулу та не поступившись лідерством до самого фінішу.

Йому суттєво допоміг Шарль Леклер з "Феррарі", який на початку гонки стримував Ландо Норріса протягом 20 кіл.

Після піт-стопів ситуація повторилася: Леклер знову опинився попереду Норріса, однак британець все ж обійшов монегаска і фінішував другим. Трійку призерів замкнув Шарль Леклер.

Піастрі завершив гонку лише п’ятим, втративши ще 8 очок у боротьбі з напарником. Тепер Норріс відстає від нього лише на 14 балів.

Скандальний старт: "Макларен" зійшли після аварії

Спринтерська гонка принесла чимало драми: у першому повороті першого кола зіткнулися Оскар Піастрі та Ландо Норріс. Після контакту Ніко Хюлькенберга обидва боліди "Макларен" вибули з боротьби, тоді як сам німець зміг продовжити заїзд.

Фернандо Алонсо також постраждав у тій ситуації та не зміг фінішувати. Стюарди назвали епізод гоночним інцидентом, не вказавши конкретного винуватця.

Гамільтон встановив сумнівний рекорд

Льюїс Гамільтон став антирекордсменом "Феррарі", побивши 43-річне досягнення Дідьє Піроні за тривалістю серії без подіумів після переходу до Скудерії.

Британець ще не фінішував у трійці за нову команду, хоча в Остіні показав один із найкращих результатів сезону - четверте місце. До того ж, саме тут він першим в історії Формули-1 перевищив позначку у 5000 очок за кар’єру.

Піастрі у кризі: тиск зростає

Останні чотири етапи стали найскладнішими у кар’єрі Оскара Піастрі. Австралієць не здобув жодної перемоги та, здається, психологічно втратив упевненість після низки помилок.

Його стабільність зникла, і тепер гонщик "Макларена" має не одного, а двох реальних конкурентів за титул - Норріса та Ферстаппена, який наближається з неймовірною швидкістю.

Підсумкові результати Гран-прі США

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") Ландо Норріс ("Макларен") Шарль Леклер ("Феррарі") Льюїс Гамільтон ("Феррарі") Оскар Піастрі ("Макларен") Юкі Цунода ("Ред Булл") Ніко Хюлькенберг ("Кік Заубер") Олівер Берман ("Хаас") Фернандо Алонсо ("Астон Мартін") Ісак Аджар ("Рейсін Буллз") Ліам Лоусон ("Рейсін Буллз") Ленс Стролл ("Астон Мартін") Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") Алекс Албон ("Вільямс") Естебан Окон ("Хаас") Ісак Аджар ("Рейсін Буллз") Франко Колапінто ("Альпін") Габріель Бортолето (Заубер) П'єр Гаслі (Альпін)

Поточний залік пілотів Формули-1 (топ-10)

Оскар Піастрі ("Макларен") - 346 Ландо Норріс ("Макларен") - 332 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 306 Джордж Расселл ("Мерседес") - 252 Шарль Леклер ("Феррарі") - 192 Льюїс Гамільтон ("Феррарі") - 142 Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") - 89 Алекс Албон ("Вільямс") - 73 Ніко Хюлькенберг ("Заубер") - 41 Ісак Аджар ("Рейсін Буллз") - 39

Таблиця Кубка конструкторів

"Макларен" - 678 "Мерседес" -341 "Феррарі" - 334 "Ред Булл" - 331 "Вільямс" - 111 Рейсін Буллз - 72 Астон Мартін - 69 Заубер - 59 Хаас - 48 Альпін - 20

Наступний етап Формули-1 відбудеться вже за два тижні. Попереду п’ять гонок, які вирішать долю чемпіонського титулу сезону-2025.