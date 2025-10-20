Ферстаппен знову переміг, але не без проблем: чим шокував Гран-прі США
Нідерландець Макс Ферстаппен впевнено виграв Гран-прі США, скоротивши відставання в чемпіонаті. Після аварії гонщиків "Макларена" боротьба за титул у Формулі-1 стала ще напруженішою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат гонки.
Ферстаппен виграв у Остіні та повернув інтригу в сезон
На трасі в Остіні пілот "Ред Булла" Макс Ферстаппен здобув переконливу перемогу, стартувавши з поулу та не поступившись лідерством до самого фінішу.
Йому суттєво допоміг Шарль Леклер з "Феррарі", який на початку гонки стримував Ландо Норріса протягом 20 кіл.
Після піт-стопів ситуація повторилася: Леклер знову опинився попереду Норріса, однак британець все ж обійшов монегаска і фінішував другим. Трійку призерів замкнув Шарль Леклер.
Піастрі завершив гонку лише п’ятим, втративши ще 8 очок у боротьбі з напарником. Тепер Норріс відстає від нього лише на 14 балів.
Скандальний старт: "Макларен" зійшли після аварії
Спринтерська гонка принесла чимало драми: у першому повороті першого кола зіткнулися Оскар Піастрі та Ландо Норріс. Після контакту Ніко Хюлькенберга обидва боліди "Макларен" вибули з боротьби, тоді як сам німець зміг продовжити заїзд.
Фернандо Алонсо також постраждав у тій ситуації та не зміг фінішувати. Стюарди назвали епізод гоночним інцидентом, не вказавши конкретного винуватця.
Гамільтон встановив сумнівний рекорд
Льюїс Гамільтон став антирекордсменом "Феррарі", побивши 43-річне досягнення Дідьє Піроні за тривалістю серії без подіумів після переходу до Скудерії.
Британець ще не фінішував у трійці за нову команду, хоча в Остіні показав один із найкращих результатів сезону - четверте місце. До того ж, саме тут він першим в історії Формули-1 перевищив позначку у 5000 очок за кар’єру.
Піастрі у кризі: тиск зростає
Останні чотири етапи стали найскладнішими у кар’єрі Оскара Піастрі. Австралієць не здобув жодної перемоги та, здається, психологічно втратив упевненість після низки помилок.
Його стабільність зникла, і тепер гонщик "Макларена" має не одного, а двох реальних конкурентів за титул - Норріса та Ферстаппена, який наближається з неймовірною швидкістю.
Підсумкові результати Гран-прі США
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл")
- Ландо Норріс ("Макларен")
- Шарль Леклер ("Феррарі")
- Льюїс Гамільтон ("Феррарі")
- Оскар Піастрі ("Макларен")
- Юкі Цунода ("Ред Булл")
- Ніко Хюлькенберг ("Кік Заубер")
- Олівер Берман ("Хаас")
- Фернандо Алонсо ("Астон Мартін")
- Ісак Аджар ("Рейсін Буллз")
- Ліам Лоусон ("Рейсін Буллз")
- Ленс Стролл ("Астон Мартін")
- Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес")
- Алекс Албон ("Вільямс")
- Естебан Окон ("Хаас")
- Ісак Аджар ("Рейсін Буллз")
- Франко Колапінто ("Альпін")
- Габріель Бортолето (Заубер)
- П'єр Гаслі (Альпін)
Поточний залік пілотів Формули-1 (топ-10)
- Оскар Піастрі ("Макларен") - 346
- Ландо Норріс ("Макларен") - 332
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 306
- Джордж Расселл ("Мерседес") - 252
- Шарль Леклер ("Феррарі") - 192
- Льюїс Гамільтон ("Феррарі") - 142
- Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") - 89
- Алекс Албон ("Вільямс") - 73
- Ніко Хюлькенберг ("Заубер") - 41
- Ісак Аджар ("Рейсін Буллз") - 39
Таблиця Кубка конструкторів
- "Макларен" - 678
- "Мерседес" -341
- "Феррарі" - 334
- "Ред Булл" - 331
- "Вільямс" - 111
- Рейсін Буллз - 72
- Астон Мартін - 69
- Заубер - 59
- Хаас - 48
- Альпін - 20
Наступний етап Формули-1 відбудеться вже за два тижні. Попереду п’ять гонок, які вирішать долю чемпіонського титулу сезону-2025.
Раніше ми повідомили, що Формула-1 офіційно продовжила контракт з Баку ще на п'ять років.
Також читайте, у якій країні може відбутися один з нових етапів Гран-прі-2026.