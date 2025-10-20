Ферстаппен снова победил, но не без проблем: чем шокировал Гран-при США
Голландец Макс Ферстаппен уверенно выиграл Гран-при США, сократив отставание в чемпионате. После аварии гонщиков "Макларена" борьба за титул в Формуле-1 стала еще более напряженной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат гонки.
Ферстаппен выиграл в Остине и вернул интригу в сезон
На трассе в Остине пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен одержал убедительную победу, стартовав с поула и не уступив лидерство до самого финиша.
Ему существенно помог Шарль Леклер из "Феррари", который в начале гонки сдерживал Ландо Норриса в течение 20 кругов.
После пит-стопов ситуация повторилась: Леклер вновь оказался впереди Норриса, однако британец все же обошел монегаска и финишировал вторым. Тройку призеров замкнул Шарль Леклер.
Пиастри завершил гонку лишь пятым, потеряв еще 8 очков в борьбе с напарником. Теперь Норрис отстает от него лишь на 14 баллов.
Скандальный старт: "Макларен" сошли после аварии
Спринтерская гонка принесла немало драмы: в первом повороте первого круга столкнулись Оскар Пиастри и Ландо Норрис. После контакта Нико Хюлькенберга оба болида "Макларен" выбыли из борьбы, тогда как сам немец смог продолжить заезд.
Фернандо Алонсо также пострадал в той ситуации и не смог финишировать. Стюарды назвали эпизод гоночным инцидентом, не указав конкретного виновника.
Хэмилтон установил сомнительный рекорд
Льюис Хэмилтон стал антирекордсменом "Феррари", побив 43-летнее достижение Дидье Пирони по продолжительности серии без подиумов после перехода в Скудерию.
Британец еще не финишировал в тройке за новую команду, хотя в Остине показал один из лучших результатов сезона - четвертое место. К тому же, именно здесь он первым в истории Формулы-1 превысил отметку в 5000 очков за карьеру.
Пиастри в кризисе: давление растет
Последние четыре этапа стали самыми сложными в карьере Оскара Пиастри. Австралиец не одержал ни одной победы и, кажется, психологически потерял уверенность после ряда ошибок.
Его стабильность исчезла, и теперь гонщик "Макларена" имеет не одного, а двух реальных конкурентов за титул - Норриса и Ферстаппена, который приближается с невероятной скоростью.
Итоговые результаты Гран-при США
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл")
- Ландо Норрис ("Макларен")
- Шарль Леклер ("Феррари")
- Льюис Хэмилтон ("Феррари")
- Оскар Пиастри ("Макларен")
- Юки Цунода ("Ред Булл")
- Нико Хюлькенберг ("Кик Заубер")
- Оливер Берман ("Хаас")
- Фернандо Алонсо ("Астон Мартин")
- Исак Аджар ("Рейсин Буллз")
- Лиам Лоусон ("Рэйсин Буллз")
- Лэнс Стролл ("Астон Мартин")
- Андреа Кими Антонелли ("Мерседес")
- Алекс Албон ("Уильямс")
- Эстебан Окон ("Хаас")
- Франко Колапинто ("Альпин")
- Габриэль Бортолето (Заубер)
- Пьер Гасли (Альпин)
Текущий зачет пилотов Формулы-1 (топ-10)
- Оскар Пиастри ("Макларен") - 346
- Ландо Норрис ("Макларен") - 332
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 306
- Джордж Расселл ("Мерседес") - 252
- Шарль Леклер ("Феррари") - 192
- Льюис Хэмилтон ("Феррари") - 142
- Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") - 89
- Алекс Албон ("Уильямс") - 73
- Нико Хюлькенберг ("Заубер") - 41
- Исак Аджар ("Рейсин Буллз") = 39
Таблица Кубка конструкторов
- "Макларен" - 678
- "Мерседес" -341
- "Феррари" - 334
- "Ред Булл" - 331
- "Уильямс" - 111
- Рейсин Буллз - 72
- Астон Мартин - 69
- Заубер - 59
- Хаас - 48
- Альпин - 20
Следующий этап Формулы-1 состоится уже через две недели. Впереди пять гонок, которые решат судьбу чемпионского титула сезона-2025.
