Ферстаппен виграв спринт у США: обидва лідери чемпіонату вибули з гонки

Ферстаппен стартуватиме першим у Гран-прі США

З 17 по 19 жовтня на автодромі "Америк" в Остіні проходить 19-й етап чемпіонату світу Формули-1 – Гран-прі США.

Головною подією кваліфікації став успіх чинного чемпіона Макса Ферстаппена, який випередив Ландо Норріса з "Макларена" та Шарля Леклера з "Феррарі".

Інцидент у спринті: обидва лідери чемпіонату зійшли з дистанції

Напередодні основної гонки фанати стали свідками драматичного спринту. Уже на старті трапилася масова аварія за участю Оскара Піастрі та Ніко Хюлькенберга, в яку потрапили й Ландо Норріс з Фернандо Алонсо.

У результаті обидва представники "Макларена" – головні претенденти на титул – не змогли фінішувати.

Переможцем спринту став Макс Ферстаппен, другим фінішував Джордж Расселл із "Мерседеса", а третє місце посів Карлос Сайнс із "Вільямса".

Серед тих, хто скористався хаосом на старті, були пілоти "Феррарі": Льюїс Гамільтон і Шарль Леклер завершили спринт на четвертій та п’ятій позиціях відповідно.

Очки також здобули Александр Албон, Юкі Цунода та Андреа Кімі Антонеллі.

Заїзд завершився під машиною безпеки після інциденту з Ленсом Строллом, який вибив Естебана Окона.

Результати кваліфікації:

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") Ландо Норріс ("Макларен") Шарль Леклер ("Феррарі") Джордж Расселл ("Мерседес") Льюїс Гамільтон ("Феррарі") Оскар Піастрі ("Макларен") Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") Олівер Берман ("Хаас") Карлос Сайнс ("Вільямс") Фернандо Алонсо ("Астон Мартін")

Де та коли дивитися Формулу-1

Основна гонка Гран-прі США розпочнеться у неділю, 19 жовтня, о 22:00 за київським часом.

Пряму трансляцію спринту, кваліфікації та гонки в Україні покаже Setanta Sports Ukraine.

Після 18 етапів сезону-2025 особистий залік пілотів очолює Оскар Піастрі, який також допоміг Макларену зберегти Кубок конструкторів.

Ситуація у чемпіонаті

Перед стартом гонки лідером особистого заліку залишається Оскар Піастрі (336 очок), далі йдуть Ландо Норріс (314) та Макс Ферстаппен (281).

У Кубку конструкторів продовжує лідирувати Макларен (650 очок), випереджаючи Мерседес (333) і Феррарі (309).