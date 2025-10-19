Ферстаппен выиграл спринт в США: оба лидера чемпионата выбыли из гонки

Ферстаппен будет стартовать первым в Гран-при США

С 17 по 19 октября на автодроме "Америк" в Остине проходит 19-й этап чемпионата мира Формулы-1 - Гран-при США.

Главным событием квалификации стал успех действующего чемпиона Макса Ферстаппена, который опередил Ландо Норриса из "Макларена" и Шарля Леклера из "Феррари".

Инцидент в спринте: оба лидера чемпионата сошли с дистанции

Накануне основной гонки фанаты стали свидетелями драматического спринта. Уже на старте случилась массовая авария с участием Оскара Пиастри и Нико Хюлькенберга, в которую попали и Ландо Норрис с Фернандо Алонсо.

В результате оба представителя "Макларена" - главные претенденты на титул - не смогли финишировать.

Победителем спринта стал Макс Ферстаппен, вторым финишировал Джордж Расселл из "Мерседеса", а третье место занял Карлос Сайнс из "Уильямса".

Среди тех, кто воспользовался хаосом на старте, были пилоты "Феррари": Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер завершили спринт на четвертой и пятой позициях соответственно.

Очки также получили Александр Албон, Юки Цунода и Андреа Кими Антонелли.

Заезд завершился под машиной безопасности после инцидента с Лэнсом Строллом, который выбил Эстебана Окона.

Результаты квалификации:

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") Ландо Норрис ("Макларен") Шарль Леклер ("Феррари") Джордж Расселл ("Мерседес") Льюис Гамильтон ("Феррари") Оскар Пиастри ("Макларен") Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") Оливер Берман ("Хаас") Карлос Сайнс ("Уильямс") Фернандо Алонсо ("Астон Мартин")

Где и когда смотреть Формулу-1

Основная гонка Гран-при США начнется в воскресенье, 19 октября, в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию спринта, квалификации и гонки в Украине покажет Setanta Sports Ukraine.

После 18 этапов сезона-2025 личный зачет пилотов возглавляет Оскар Пиастри, который также помог Макларену сохранить Кубок конструкторов.

Ситуация в чемпионате

Перед стартом гонки лидером личного зачета остается Оскар Пиастри (336 очков), далее следуют Ландо Норрис (314) и Макс Ферстаппен (281).

В Кубке конструкторов продолжает лидировать Макларен (650 очков), опережая Мерседес (333) и Феррари (309).