Ферстаппен выиграл спринт в США: оба лидера чемпионата выбыли из гонки

Макс Ферстаппен из "Ред Булл" получил поул-позицию на этапе Формулы-1 в Техасе, где борьба за титул сезона 2025 года выходит на финишную прямую.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат гонки.
С 17 по 19 октября на автодроме "Америк" в Остине проходит 19-й этап чемпионата мира Формулы-1 - Гран-при США.
Главным событием квалификации стал успех действующего чемпиона Макса Ферстаппена, который опередил Ландо Норриса из "Макларена" и Шарля Леклера из "Феррари".
Накануне основной гонки фанаты стали свидетелями драматического спринта. Уже на старте случилась массовая авария с участием Оскара Пиастри и Нико Хюлькенберга, в которую попали и Ландо Норрис с Фернандо Алонсо.
В результате оба представителя "Макларена" - главные претенденты на титул - не смогли финишировать.
Победителем спринта стал Макс Ферстаппен, вторым финишировал Джордж Расселл из "Мерседеса", а третье место занял Карлос Сайнс из "Уильямса".
Среди тех, кто воспользовался хаосом на старте, были пилоты "Феррари": Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер завершили спринт на четвертой и пятой позициях соответственно.
Очки также получили Александр Албон, Юки Цунода и Андреа Кими Антонелли.
Заезд завершился под машиной безопасности после инцидента с Лэнсом Строллом, который выбил Эстебана Окона.
Основная гонка Гран-при США начнется в воскресенье, 19 октября, в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию спринта, квалификации и гонки в Украине покажет Setanta Sports Ukraine.
После 18 этапов сезона-2025 личный зачет пилотов возглавляет Оскар Пиастри, который также помог Макларену сохранить Кубок конструкторов.
Перед стартом гонки лидером личного зачета остается Оскар Пиастри (336 очков), далее следуют Ландо Норрис (314) и Макс Ферстаппен (281).
В Кубке конструкторов продолжает лидировать Макларен (650 очков), опережая Мерседес (333) и Феррари (309).
