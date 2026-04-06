Феноменальний ривок Стародубцевої та стабільність Світоліної: оновлено рейтинг WTA

Історичний фінал у Чарльстоні

Головним чинником такого успіху став виступ Стародубцевої на престижних змаганнях серії WTA 500 у Чарльстоні. Юлія вперше у кар'єрі дійшла до фіналу на такому високому рівні, прибравши зі свого шляху екс-п'яту ракетку світу Медісон Кіз.

Хоча у матчі за титул українка поступилася зірковій Джессіці Пегулі, зароблених очок вистачило для рекордного стрибка. Тепер Стародубцева посідає 53-тє місце у світі (раніше не піднімалася вище 63-ї позиції) та офіційно стала четвертою ракеткою України.

Позиції лідерок та зміни в топ-100

Перша трійка українського тенісу залишається незмінною. Еліна Світоліна впевнено тримається на 7-й позиції світового рейтингу, Марта Костюк зберігає 27-й рядок, а Даяна Ястремська – на 49-му місці.

Динаміка інших українок у першій сотні рейтингу:

Олександра Олійникова піднялася на три пункти – 68-ме місце (новий особистий рекорд);

Дарія Снігур дещо втратила позиції, опустившись на 96-й рядок.

Топ-10 українок у рейтингу WTA:

7 (7). Еліна Світоліна

27 (27). Марта Костюк

49 (49). Даяна Ястремська

53 (89). Юлія Стародубцева

68 (71). Олександра Олійникова

96 (93). Дарія Снігур

120 (119). Ангеліна Калініна

206 (205). Вероніка Подрез

252 (261). Катаріна Завацька

282 (279). Анастасія Соболєва

Штиль у топ-10

У першій десятці світу панує штиль. Лідерство зберігає Аріна Соболенко, за нею розташовуються Єлена Рибакіна та Коко Гофф.

Топ-10 світового рейтингу: