Феноменальний ривок Стародубцевої та стабільність Світоліної: оновлено рейтинг WTA

Жіноча тенісна асоціація (WTA) у понеділок, 6 квітня, оприлюднила оновлений реєстр найкращих гравчинь планети. Головною подією для українського вболівальника став злет Юлії Стародубцевої, яка за тиждень подолала одразу 36 сходинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Головним чинником такого успіху став виступ Стародубцевої на престижних змаганнях серії WTA 500 у Чарльстоні. Юлія вперше у кар'єрі дійшла до фіналу на такому високому рівні, прибравши зі свого шляху екс-п'яту ракетку світу Медісон Кіз.
Хоча у матчі за титул українка поступилася зірковій Джессіці Пегулі, зароблених очок вистачило для рекордного стрибка. Тепер Стародубцева посідає 53-тє місце у світі (раніше не піднімалася вище 63-ї позиції) та офіційно стала четвертою ракеткою України.
Перша трійка українського тенісу залишається незмінною. Еліна Світоліна впевнено тримається на 7-й позиції світового рейтингу, Марта Костюк зберігає 27-й рядок, а Даяна Ястремська – на 49-му місці.
Динаміка інших українок у першій сотні рейтингу:
Олександра Олійникова піднялася на три пункти – 68-ме місце (новий особистий рекорд);
Дарія Снігур дещо втратила позиції, опустившись на 96-й рядок.
Топ-10 українок у рейтингу WTA:
У першій десятці світу панує штиль. Лідерство зберігає Аріна Соболенко, за нею розташовуються Єлена Рибакіна та Коко Гофф.
Топ-10 світового рейтингу:
