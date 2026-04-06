Феноменальный рывок Стародубцевой и стабильность Свитолиной: обновлен рейтинг WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 6 апреля, обнародовала обновленный реестр лучших игроков планеты. Главным событием для украинского болельщика стал взлет Юлии Стародубцевой, которая за неделю преодолела сразу 36 ступенек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Главным фактором такого успеха стало выступление Стародубцевой на престижных соревнованиях серии WTA 500 в Чарльстоне. Юлия впервые в карьере дошла до финала на таком высоком уровне, убрав со своего пути экс-пятую ракетку мира Мэдисон Киз.
Хотя в матче за титул украинка уступила звездной Джессике Пегуле, заработанных очков хватило для рекордного прыжка. Теперь Стародубцева занимает 53-е место в мире (ранее не поднималась выше 63-й позиции) и официально стала четвертой ракеткой Украины.
Первая тройка украинского тенниса остается неизменной. Элина Свитолина уверенно держится на 7-й позиции мирового рейтинга, Марта Костюк сохраняет 27-ю строчку, а Даяна Ястремская - на 49-м месте.
Динамика других украинок в первой сотне рейтинга:
Александра Олейникова поднялась на три пункта - 68-е место (новый личный рекорд);
Дарья Снигур несколько потеряла позиции, опустившись на 96-ю строчку.
Топ-10 украинок в рейтинге WTA:
В первой десятке мира царит штиль. Лидерство сохраняет Арина Соболенко, за ней располагаются Елена Рыбакина и Коко Гофф.
Топ-10 мирового рейтинга:
