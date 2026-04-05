Українська сенсація проти мільярдерки: Стародубцева побореться за історичний титул у США

WTA 500. Чарльстон, 1/2 фіналу

Юлія Стародубцева (Україна) – Медісон Кіз (США) – 6:1, 6:4

Як Стародубцева створила диво

Матч проти 18-ї ракетки світу Медісон Кіз тривав лише 1 годину 14 хвилин і став справжнім бенефісом українки.

Стародубцева зі старту нав'язала суперниці неймовірний темп. У першому сеті Юлія діяла практично безпомилково, змушуючи американку постійно захищатися. Українка реалізувала три брейкпоїнти, дозволивши Кіз взяти лише один гейм престижу – 6:1.

У другій партії іменита американка спробувала змінити тактику, додавши в агресії на подачі. Проте Стародубцева вчасно збивала темп та майстерно використовувала помилки суперниці (Кіз припустилася серії невимушених помилок у ключові моменти). У дев'ятому геймі здавалося, що Кіз зможе змінити хід поєдинку: вона скоротила відставання у рахунку з 2:5 до 4:5. Але Юлія "під нуль" взяла гейм на подачі суперниціз, поставивши крапку в матчі.

"Моє серце завжди вдома"

"У мене просто немає слів. Це великий момент для мене. Медісон – чудова суперниця, я дивилася багато її матчів. Дякую всім українцям, які прийшли підтримати – моє серце завжди з вами, моє серце завжди вдома", - поділилася емоціями Юлія після матчу.

Після перемоги Юлія залишила на склі камери зворушливий напис "Nova Kakhovka", присвятивши свій успіх рідному місту, яке наразі перебуває під російською окупацією.

Фінал проти найбагатшої у світі

Фінальне протистояння вже встигли охрестити битвою статусів. Якщо для Стародубцевої це перший фінал у кар'єрі, то її суперниця, Джессіка Пегула, є справжньою зіркою світового тенісу.

Пегулу часто називають найбагатшою тенісисткою планети, оскільки вона є спадкоємицею багатомільярдної імперії свого батька, Террі Пегули (власника клубу НФЛ "Баффало Біллс"). Статки її родини оцінюють у понад 7 мільярдів доларів, що значно перевищує капітали навіть таких легенд, як Роджер Федерер чи Серена Вільямс. Проте на корті Пегула доводить свій статус справою: вона є п'ятою ракеткою світу та захищає свій тогорічний титул у Чарльстоні.

Історичний підйом у рейтингу

Завдяки виходу у фінал Стародубцева вже забезпечила собі неймовірний стрибок у світовій класифікації. У лайв-рейтингу WTA вона піднялася на 53-тє місце, що є її абсолютним рекордом.

До цього турніру українка займала 89-ту позицію. Юлія стала третьою представницею України в сезоні-2026, яка побореться за трофей на рівні WTA – після Марти Костюк та Еліни Світоліної.

Фінальний поєдинок між Стародубцевою та Пегулою заплановано на сьогодні, 5 квітня. Початок зустрічі – не раніше 20:00 за київським часом. Тенісистки раніше ніколи не зустрічалися в офіційних матчах.