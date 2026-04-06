Феноменальный рывок Стародубцевой и стабильность Свитолиной: обновлен рейтинг WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 6 апреля, обнародовала обновленный реестр лучших игроков планеты. Главным событием для украинского болельщика стал взлет Юлии Стародубцевой, которая за неделю преодолела сразу 36 ступенек.

Исторический финал в Чарльстоне

Главным фактором такого успеха стало выступление Стародубцевой на престижных соревнованиях серии WTA 500 в Чарльстоне. Юлия впервые в карьере дошла до финала на таком высоком уровне, убрав со своего пути экс-пятую ракетку мира Мэдисон Киз.

Хотя в матче за титул украинка уступила звездной Джессике Пегуле, заработанных очков хватило для рекордного прыжка. Теперь Стародубцева занимает 53-е место в мире (ранее не поднималась выше 63-й позиции) и официально стала четвертой ракеткой Украины.

Позиции лидеров и изменения в топ-100

Первая тройка украинского тенниса остается неизменной. Элина Свитолина уверенно держится на 7-й позиции мирового рейтинга, Марта Костюк сохраняет 27-ю строчку, а Даяна Ястремская - на 49-м месте.

Динамика других украинок в первой сотне рейтинга:

Александра Олейникова поднялась на три пункта - 68-е место (новый личный рекорд);

Дарья Снигур несколько потеряла позиции, опустившись на 96-ю строчку.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA:

7 (7). Элина Свитолина

27 (27). Марта Костюк

49 (49). Даяна Ястремская

53 (89). Юлия Стародубцева

68 (71). Александра Олейникова

96 (93). Дарья Снигур

120 (119). Ангелина Калинина

206 (205). Вероника Подрез

252 (261). Катарина Завацкая

282 (279). Анастасия Соболева

Штиль в топ-10

В первой десятке мира царит штиль. Лидерство сохраняет Арина Соболенко, за ней располагаются Елена Рыбакина и Коко Гофф.

Топ-10 мирового рейтинга: