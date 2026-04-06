Феноменальный рывок Стародубцевой и стабильность Свитолиной: обновлен рейтинг WTA

12:33 06.04.2026 Пн
2 мин
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева стала автором наибольшего прогресса недели среди первой сотни мировой классификации
aimg Андрей Костенко
Юлия Стародубцева (фото: x.com/WTA)

Женская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 6 апреля, обнародовала обновленный реестр лучших игроков планеты. Главным событием для украинского болельщика стал взлет Юлии Стародубцевой, которая за неделю преодолела сразу 36 ступенек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Читайте также: Работала по 10 часов, чтобы заработать на теннис: WTA раскрыла невероятную историю Юлии Стародубцевой

Исторический финал в Чарльстоне

Главным фактором такого успеха стало выступление Стародубцевой на престижных соревнованиях серии WTA 500 в Чарльстоне. Юлия впервые в карьере дошла до финала на таком высоком уровне, убрав со своего пути экс-пятую ракетку мира Мэдисон Киз.

Хотя в матче за титул украинка уступила звездной Джессике Пегуле, заработанных очков хватило для рекордного прыжка. Теперь Стародубцева занимает 53-е место в мире (ранее не поднималась выше 63-й позиции) и официально стала четвертой ракеткой Украины.

Позиции лидеров и изменения в топ-100

Первая тройка украинского тенниса остается неизменной. Элина Свитолина уверенно держится на 7-й позиции мирового рейтинга, Марта Костюк сохраняет 27-ю строчку, а Даяна Ястремская - на 49-м месте.

Динамика других украинок в первой сотне рейтинга:

Александра Олейникова поднялась на три пункта - 68-е место (новый личный рекорд);

Дарья Снигур несколько потеряла позиции, опустившись на 96-ю строчку.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA:

  • 7 (7). Элина Свитолина
  • 27 (27). Марта Костюк
  • 49 (49). Даяна Ястремская
  • 53 (89). Юлия Стародубцева
  • 68 (71). Александра Олейникова
  • 96 (93). Дарья Снигур
  • 120 (119). Ангелина Калинина
  • 206 (205). Вероника Подрез
  • 252 (261). Катарина Завацкая
  • 282 (279). Анастасия Соболева

Штиль в топ-10

В первой десятке мира царит штиль. Лидерство сохраняет Арина Соболенко, за ней располагаются Елена Рыбакина и Коко Гофф.

Топ-10 мирового рейтинга:

  1. (1). Арина Соболенко
  2. (2). Елена Рыбакина (Казахстан)
  3. (3). Коко Гофф (США)
  4. (4). Ига Свёнтек (Польша)
  5. (5). Джессика Пегула (США)
  6. (6). Аманда Анисимова (США)
  7. (7). Элина Свитолина (Украина)
  8. (8). Жасмин Паолини (Италия)
  9. (9). Виктория Мбоко (Канада)
  10. (10). Мирра Андреева

Ранее мы рассказали, как Ангелина Калинина потеряла титул в Хорватии после серии из 14 побед подряд.

Силы обороны отбросили россиян возле Амбарного на Харьковщине, - DeepState (карта)
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света