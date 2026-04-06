Феноменальный рывок Стародубцевой и стабильность Свитолиной: обновлен рейтинг WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 6 апреля, обнародовала обновленный реестр лучших игроков планеты. Главным событием для украинского болельщика стал взлет Юлии Стародубцевой, которая за неделю преодолела сразу 36 ступенек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Исторический финал в Чарльстоне
Главным фактором такого успеха стало выступление Стародубцевой на престижных соревнованиях серии WTA 500 в Чарльстоне. Юлия впервые в карьере дошла до финала на таком высоком уровне, убрав со своего пути экс-пятую ракетку мира Мэдисон Киз.
Хотя в матче за титул украинка уступила звездной Джессике Пегуле, заработанных очков хватило для рекордного прыжка. Теперь Стародубцева занимает 53-е место в мире (ранее не поднималась выше 63-й позиции) и официально стала четвертой ракеткой Украины.
Позиции лидеров и изменения в топ-100
Первая тройка украинского тенниса остается неизменной. Элина Свитолина уверенно держится на 7-й позиции мирового рейтинга, Марта Костюк сохраняет 27-ю строчку, а Даяна Ястремская - на 49-м месте.
Динамика других украинок в первой сотне рейтинга:
Александра Олейникова поднялась на три пункта - 68-е место (новый личный рекорд);
Дарья Снигур несколько потеряла позиции, опустившись на 96-ю строчку.
Топ-10 украинок в рейтинге WTA:
- 7 (7). Элина Свитолина
- 27 (27). Марта Костюк
- 49 (49). Даяна Ястремская
- 53 (89). Юлия Стародубцева
- 68 (71). Александра Олейникова
- 96 (93). Дарья Снигур
- 120 (119). Ангелина Калинина
- 206 (205). Вероника Подрез
- 252 (261). Катарина Завацкая
- 282 (279). Анастасия Соболева
Штиль в топ-10
В первой десятке мира царит штиль. Лидерство сохраняет Арина Соболенко, за ней располагаются Елена Рыбакина и Коко Гофф.
Топ-10 мирового рейтинга:
- (1). Арина Соболенко
- (2). Елена Рыбакина (Казахстан)
- (3). Коко Гофф (США)
- (4). Ига Свёнтек (Польша)
- (5). Джессика Пегула (США)
- (6). Аманда Анисимова (США)
- (7). Элина Свитолина (Украина)
- (8). Жасмин Паолини (Италия)
- (9). Виктория Мбоко (Канада)
- (10). Мирра Андреева
