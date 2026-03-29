Роковой гейм: Калинина потеряла титул в Хорватии после серии из 14 побед подряд

Ангелина Калинина остановилась в шаге от очередного трофея на турнире в Хорватии. Украинская теннисистка не смогла одолеть испанку Ласаро Гарсию в напряженной борьбе, прервав свою впечатляющую победную серию.

Крах рекордной серии и упущенные шансы

Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила свои выступления на турнире серии WTA 125 в Дубровнике, уступив в финальном противостоянии.

К этому поединку украинка подходила в статусе фаворитки, имея в своем активе 14 побед подряд.

Этот результат позволил Ангелине повторить собственное историческое достижение по продолжительности беспроигрышной серии.

После успешного марта, где Калинина завоевала два титула в Анталии и значительно поднялась в мировой классификации, финал в Хорватии должен был стать логическим завершением успешного отрезка сезона.

Однако испанка Ласаро Гарсия смогла остановить ход украинки.

Ход решающего поединка

Начало встречи складывалось в пользу Калининой. Уверенно выиграв первую партию со счетом 6:3, седьмая сеяная турнира была близка к триумфу и во втором сете.

Переломным моментом стал девятый гейм второй партии при счете 4:4.

Ангелина имела три возможности взять подачу соперницы (скрытые матчболы), однако не воспользовалась шансом.

Испанская теннисистка сумела перехватить инициативу, выиграла вторую партию (6:4) и дожала украинку в решающем сете.

Четвертый финал сезона

Несмотря на поражение, этот турнир стал очередным доказательством стабильности украинской спортсменки. Для Калининой это был уже четвертый подряд финал на соревнованиях категории "челленджер".

Начав серию с проигрыша в первом финале в Анталии, она впоследствии взяла два титула подряд в Турции, подняв планку ожиданий перед хорватским турниром.