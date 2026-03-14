Фатальна помилка "Олександрії": як один дотик рукою вивів ЛНЗ у лідери чемпіонату України

У межах 20-го туру української Прем'єр-ліги черкаський ЛНЗ здобув домашню перемогу над "Олександрією". Успіх дозволив підопічним Віталія Пономарьова тимчасово захопити лідерство у чемпіонаті України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Тріумфальне повернення Путрі та гол Ассінора

Черкаський колектив володів ініціативою протягом більшої частини зустрічі.

Ключовий епізод першого тайму стався на 33-й хвилині, після пострілу Пастуха захисник гостей Боль зіграв рукою у власному майданчику.

Арбітр призначив пенальті, який холоднокровно реалізував Ілля Путря.

Для півзахисника цей гол став особливим, оскільки він щойно відновився після травми.

Крапку в протистоянні господарі поставили вже перед самою завісою гри.

На 90-й хвилині нападник Ассінор скористався своїм шансом і подвоїв перевагу "пурпурово-білих", знявши всі питання щодо переможця.

Турнірні перспективи команд

Завдяки цьому результату ЛНЗ набрав важливі очки та сенсаційно піднявся на першу сходинку турнірної таблиці, випередивши донецький "Шахтар" (свій матч "гірники" зіграють пізніше).

Для "Олександрії" ситуація стає критичною. Команда залишається на 15-му місці, а розрив із сусідами по таблиці лише зростає.

До того ж гості догравали матч у меншості через вилучення Кастільйо у компенсований час.