Фантастичний фініш Норвегії та 14-те місце України: як пройшла жіноча естафета КС з біатлону

Старт п'ятого етапу Кубка світу

У німецькому Рупольдингу стартував п'ятий етап Кубка світу з біатлону. Програму змагань відкрила жіноча естафета, в якій на старт вийшли 19 національних команд, зокрема й збірна України.

У порівнянні з попереднім етапом в Обергофі тренерський штаб української команди вніс одну зміну до складу.

Валерію Дмитренко повернули з Кубка IBU, а Юлія Джима цього разу участі в гонці не брала. Інші етапи залишилися без змін.

Хід гонки для збірної України

Першою дистанцію для "синьо-жовтих" долала Христина Дмитренко. Вона використала два додаткові патрони та передала естафету на 11-й позиції з відставанням трохи понад пів хвилини від лідера.

На другому етапі Дарина Чалик обійшлася без штрафних кіл, але поступилася суперницям у швидкості.

Це призвело до втрати кількох позицій - Україна опустилася на 15-те місце з відставанням понад півтори хвилини.

Третій етап у виконанні Валерії Дмитренко не приніс змін у проміжному результаті. Перед заключним відрізком українська команда залишалася 15-ю.

Фініш без прориву

Олена Городна на останньому етапі після фінальної стрільби зуміла відіграти три позиції, однак на дистанції втратила дві з них.

У підсумку збірна України вдруге поспіль фінішувала 14-ю у жіночій естафеті Кубка світу.

Перемога Норвегії та підсумки гонки

Золото естафети виборола збірна Норвегії. Перед виходом на останнє коло норвежки йшли четвертими, але змогли відіграти три позиції та вирвати перемогу.

Друге місце посіла Італія, третє - Швеція. Франція, яка перемагала в Обергофі, цього разу залишилася четвертою.

Кубок світу з біатлону. Рупольдинг. Жіноча естафета:

Норвегія (0+9) 1:07:06.2 Італія (0+4) +0.9 Швеція (0+7) +3.0 Франція (0+6) +10.5 Чехія (0+3) +52.8 Німеччина (1+8) +1:01.8

...

14. Україна (0+7) +3:51.5

Зазначимо, що ексклюзивним транслятором етапів Кубка світу з біатлону в Україні є Суспільне Спорт.

У четвер, 15 січня, на етапі в Рупольдингу відбудеться чоловіча естафета. П'ятий етап Кубка світу триватиме до 18 січня включно.