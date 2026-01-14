Фантастичний фініш Норвегії та 14-те місце України: як пройшла жіноча естафета КС з біатлону

Збірна України посіла 14-те місце у жіночій естафеті на етапі Кубка світу з біатлону в Рупольдингу. Перемогу здобула команда Норвегії після ривка на останньому колі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
У німецькому Рупольдингу стартував п'ятий етап Кубка світу з біатлону. Програму змагань відкрила жіноча естафета, в якій на старт вийшли 19 національних команд, зокрема й збірна України.
У порівнянні з попереднім етапом в Обергофі тренерський штаб української команди вніс одну зміну до складу.
Валерію Дмитренко повернули з Кубка IBU, а Юлія Джима цього разу участі в гонці не брала. Інші етапи залишилися без змін.
Першою дистанцію для "синьо-жовтих" долала Христина Дмитренко. Вона використала два додаткові патрони та передала естафету на 11-й позиції з відставанням трохи понад пів хвилини від лідера.
На другому етапі Дарина Чалик обійшлася без штрафних кіл, але поступилася суперницям у швидкості.
Це призвело до втрати кількох позицій - Україна опустилася на 15-те місце з відставанням понад півтори хвилини.
Третій етап у виконанні Валерії Дмитренко не приніс змін у проміжному результаті. Перед заключним відрізком українська команда залишалася 15-ю.
Олена Городна на останньому етапі після фінальної стрільби зуміла відіграти три позиції, однак на дистанції втратила дві з них.
У підсумку збірна України вдруге поспіль фінішувала 14-ю у жіночій естафеті Кубка світу.
Золото естафети виборола збірна Норвегії. Перед виходом на останнє коло норвежки йшли четвертими, але змогли відіграти три позиції та вирвати перемогу.
Друге місце посіла Італія, третє - Швеція. Франція, яка перемагала в Обергофі, цього разу залишилася четвертою.
Зазначимо, що ексклюзивним транслятором етапів Кубка світу з біатлону в Україні є Суспільне Спорт.
У четвер, 15 січня, на етапі в Рупольдингу відбудеться чоловіча естафета. П'ятий етап Кубка світу триватиме до 18 січня включно.
