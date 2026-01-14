Фантастический финиш Норвегии и 14-е место Украины: как прошла женская эстафета КС по биатлону

Старт пятого этапа Кубка мира

В немецком Рупольдинге стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону. Программу соревнований открыла женская эстафета, в которой на старт вышли 19 национальных команд, в том числе и сборная Украины.

По сравнению с предыдущим этапом в Оберхофе тренерский штаб украинской команды внес одно изменение в состав.

Валерию Дмитренко вернули из Кубка IBU, а Юлия Джима в этот раз участия в гонке не принимала. Остальные этапы остались без изменений.

Ход гонки для сборной Украины

Первой дистанцию для "сине-желтых" преодолевала Кристина Дмитренко. Она использовала два дополнительных патрона и передала эстафету на 11-й позиции с отставанием чуть более полуминуты от лидера.

На втором этапе Дарья Чалык обошлась без штрафных кругов, но уступила соперницам в скорости.

Это привело к потере нескольких позиций - Украина опустилась на 15-е место с отставанием более полутора минут.

Третий этап в исполнении Валерии Дмитренко не принес изменений в промежуточном результате. Перед заключительным отрезком украинская команда оставалась 15-й.

Финиш без прорыва

Елена Городна на последнем этапе после финальной стрельбы сумела отыграть три позиции, однако на дистанции потеряла две из них.

В итоге сборная Украины второй раз подряд финишировала 14-й в женской эстафете Кубка мира.

Победа Норвегии и итоги гонки

Золото эстафеты завоевала сборная Норвегии. Перед выходом на последний круг норвежки шли четвертыми, но смогли отыграть три позиции и вырвать победу.

Второе место заняла Италия, третье - Швеция. Франция, которая побеждала в Оберхофе, на этот раз осталась четвертой.

Кубок мира по биатлону. Рупольдинг. Женская эстафета:

Норвегия (0+9) 1:07:06.2 Италия (0+4) +0.9 Швеция (0+7) +3.0 Франция (0+6) +10.5 Чехия (0+3) +52.8 Германия (1+8) +1:01.8

...

14. Украина (0+7) +3:51.5

Отметим, что эксклюзивным транслятором этапов Кубка мира по биатлону в Украине является Суспільне Спорт.

В четверг, 15 января, на этапе в Рупольдинге состоится мужская эстафета. Пятый этап Кубка мира продлится до 18 января включительно.