"Фантастична можливість". Що кажуть у Швеції про збірну України та на який результат розраховують

У Швеції з оптимізмом сприйняли результати жеребкування плей-офф відбору чемпіонату світу-2026. Збірна України – вважається кращим варіантом, аніж можливе потрапляння на Італію, Данію чи Туреччину.
Про реакцію головного тренера скандинавів Грема Поттера повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT.
Поттер також визнає, що жереб був відносно сприятливим для збірної Швеції. Але очікує на складні поєдинки.
"У мене достатньо поваги до футболу та нашого суперника, щоб розуміти: буде важко. Мій досвід підказує, що ми маємо бути дуже добре підготовлені до України. Це сильна футбольна нація", – зазначив англійський фахівець.
У Швеції знають, що через повномасштабну війну Україна не може проводити матчі вдома. Скандинави переконані, що грати доведеться в Польщі.
Поттер визнає, що це частково позбавляє українців домашньої переваги:
"Це безперечний мінус для України, адже вони хотіли би грати вдома. Але ми маємо бути готові до будь-якої локації".
І все ж майбутнє протистояння сприймається в Швеції з великими очікуваннями та неприхованими надіями на успіх.
"Потрапити на чемпіонат світу – це чудова можливість створити нові спогади та особливі моменти в кар'єрі. Такий шанс випадає нечасто", - говорить Поттер.
Він тримає в голові й фінал стикового турніру – з Польщею або Албанією. Цей матч, у разі потрапляння, шведи зіграють вдома.
"Так, це бонус для нас. Але зараз вся увага – тільки на Україні. Спочатку потрібно виграти у неї", - підкреслив Поттер.
Збірні двох країн зустрінуться між собою у півфіналі плей-офф за право зіграти на мундіалі-2026.
Матч відбудеться 26 березня 2026 року, номінальним господарем виступить Україна.
Переможець пари у фіналі міні-турніру зійдеться з кращою командою іншого півфіналу – Польща – Албанія та буде господарем поєдинку, в якому вирішиться доля путівки на ЧС.
