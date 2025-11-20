"Фантастична можливість". Що кажуть у Швеції про збірну України та на який результат розраховують
У Швеції з оптимізмом сприйняли результати жеребкування плей-офф відбору чемпіонату світу-2026. Збірна України – вважається кращим варіантом, аніж можливе потрапляння на Італію, Данію чи Туреччину.
Про реакцію головного тренера скандинавів Грема Поттера повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT.
"Маємо поважати суперника"
Поттер також визнає, що жереб був відносно сприятливим для збірної Швеції. Але очікує на складні поєдинки.
"У мене достатньо поваги до футболу та нашого суперника, щоб розуміти: буде важко. Мій досвід підказує, що ми маємо бути дуже добре підготовлені до України. Це сильна футбольна нація", – зазначив англійський фахівець.
У Швеції знають, що через повномасштабну війну Україна не може проводити матчі вдома. Скандинави переконані, що грати доведеться в Польщі.
Поттер визнає, що це частково позбавляє українців домашньої переваги:
"Це безперечний мінус для України, адже вони хотіли би грати вдома. Але ми маємо бути готові до будь-якої локації".
"Унікальна нагода"
І все ж майбутнє протистояння сприймається в Швеції з великими очікуваннями та неприхованими надіями на успіх.
"Потрапити на чемпіонат світу – це чудова можливість створити нові спогади та особливі моменти в кар'єрі. Такий шанс випадає нечасто", - говорить Поттер.
Він тримає в голові й фінал стикового турніру – з Польщею або Албанією. Цей матч, у разі потрапляння, шведи зіграють вдома.
"Так, це бонус для нас. Але зараз вся увага – тільки на Україні. Спочатку потрібно виграти у неї", - підкреслив Поттер.
Україна – Швеція у плей-офф ЧС-2026: що відомо
Збірні двох країн зустрінуться між собою у півфіналі плей-офф за право зіграти на мундіалі-2026.
Матч відбудеться 26 березня 2026 року, номінальним господарем виступить Україна.
Переможець пари у фіналі міні-турніру зійдеться з кращою командою іншого півфіналу – Польща – Албанія та буде господарем поєдинку, в якому вирішиться доля путівки на ЧС.
Раніше Андрій Шевченко зробив заяву щодо місця проведення домашніх матчів у плей-офф ЧС-2026.
Також ми згадали всі голи за збірну Олексія Гуцуляка – найкращого бомбардира команди в 2025 році.