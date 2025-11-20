"Фантастична можливість". Що кажуть у Швеції про збірну України та на який результат розраховують

У Швеції з оптимізмом сприйняли результати жеребкування плей-офф відбору чемпіонату світу-2026 . Збірна України – вважається кращим варіантом, аніж можливе потрапляння на Італію, Данію чи Туреччину.

Про реакцію головного тренера скандинавів Грема Поттера повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT .

"Маємо поважати суперника"

Поттер також визнає, що жереб був відносно сприятливим для збірної Швеції. Але очікує на складні поєдинки.

"У мене достатньо поваги до футболу та нашого суперника, щоб розуміти: буде важко. Мій досвід підказує, що ми маємо бути дуже добре підготовлені до України. Це сильна футбольна нація", – зазначив англійський фахівець.

У Швеції знають, що через повномасштабну війну Україна не може проводити матчі вдома. Скандинави переконані, що грати доведеться в Польщі.

Поттер визнає, що це частково позбавляє українців домашньої переваги:

"Це безперечний мінус для України, адже вони хотіли би грати вдома. Але ми маємо бути готові до будь-якої локації".

"Унікальна нагода"

І все ж майбутнє протистояння сприймається в Швеції з великими очікуваннями та неприхованими надіями на успіх.

"Потрапити на чемпіонат світу – це чудова можливість створити нові спогади та особливі моменти в кар'єрі. Такий шанс випадає нечасто", - говорить Поттер.

Він тримає в голові й фінал стикового турніру – з Польщею або Албанією. Цей матч, у разі потрапляння, шведи зіграють вдома.

"Так, це бонус для нас. Але зараз вся увага – тільки на Україні. Спочатку потрібно виграти у неї", - підкреслив Поттер.

Україна – Швеція у плей-офф ЧС-2026: що відомо

Збірні двох країн зустрінуться між собою у півфіналі плей-офф за право зіграти на мундіалі-2026.

Матч відбудеться 26 березня 2026 року, номінальним господарем виступить Україна.

Переможець пари у фіналі міні-турніру зійдеться з кращою командою іншого півфіналу – Польща – Албанія та буде господарем поєдинку, в якому вирішиться доля путівки на ЧС.