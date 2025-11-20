"Фантастическая возможность". Что говорят в Швеции о сборной Украины и на какой результат рассчитывают

В Швеции с оптимизмом восприняли результаты жеребьевки плей-офф отбора чемпионата мира-2026 . Сборная Украины - считается лучшим вариантом, чем возможное попадание на Италию, Данию или Турцию.

О реакции главного тренера скандинавов Грэма Поттера сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT .

"Должны уважать соперника"

Поттер также признает, что жребий был относительно благоприятным для сборной Швеции. Но ожидает сложных поединков.

"У меня достаточно уважения к футболу и нашему сопернику, чтобы понимать: будет трудно. Мой опыт подсказывает, что мы должны быть очень хорошо подготовлены к Украине. Это сильная футбольная нация", - отметил английский специалист.

В Швеции знают, что из-за полномасштабной войны Украина не может проводить матчи дома. Скандинавы убеждены, что играть придется в Польше.

Поттер признает, что это частично лишает украинцев домашнего преимущества:

"Это бесспорный минус для Украины, ведь они хотели бы играть дома. Но мы должны быть готовы к любой локации".

"Уникальная возможность"

И все же будущее противостояние воспринимается в Швеции с большими ожиданиями и нескрываемыми надеждами на успех.

"Попасть на чемпионат мира - это прекрасная возможность создать новые воспоминания и особые моменты в карьере. Такой шанс выпадает нечасто", - говорит Поттер.

Он держит в голове и финал стыкового турнира - с Польшей или Албанией. Этот матч, в случае попадания, шведы сыграют дома.

"Да, это бонус для нас. Но сейчас все внимание - только на Украине. Сначала нужно выиграть у нее", - подчеркнул Поттер.

Украина - Швеция в плей-офф ЧМ-2026: что известно

Сборные двух стран встретятся между собой в полуфинале плей-офф за право сыграть на мундиале-2026.

Матч состоится 26 марта 2026 года, номинальным хозяином выступит Украина.

Победитель пары в финале мини-турнира сойдется с лучшей командой другого полуфинала - Польша - Албания и будет хозяином поединка, в котором решится судьба путевки на ЧМ.