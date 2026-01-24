ua en ru
Сб, 24 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Заради здорового глузду": режисер "Аватара" детально пояснив, чому покинув США

Субота 24 січня 2026 16:41
UA EN RU
"Заради здорового глузду": режисер "Аватара" детально пояснив, чому покинув США Джеймс Кемерон розчарований атмосферою в США (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Голлівудський режисер Джеймс Кемерон пояснив, чому вирішив остаточно покинути США та переїхати до Нової Зеландії. Причинами стали пандемія Covid-19 та загальна атмосфера в американському суспільстві.

Як повідомляє РБК-Україна, про це режисер "Аватара" та "Титаніка" розповів в інтерв’ю програмі "In Depth with Graham Bensinger".

Чому Кемерон покинув США

Думки про переїзд до Нової Зеландії з'явилися ще у 1994 році, коли він уперше відвідав цю країну та закохався у тамтешній спосіб життя. У 2011 році вони з дружиною Сюзі Еміс придбали там ферму й тривалий час жили між двома країнами.

Вже після початку пандемії режисер ухвалив остаточне рішення щодо майбутнього в США. Тоді він працював у Новій Зеландії над фільмом "Аватар: Шлях води" і був приємно вражений тим, як країна підійшла до боротьби з поширенням коронавірусу.

"Вони ліквідували його двічі. Втретє, коли він з'явився в мутованій формі, він прорвався. Але, на щастя, вони вже мали рівень вакцинації в 98%", - зазначив Кемерон.

&quot;Заради здорового глузду&quot;: режисер &quot;Аватара&quot; детально пояснив, чому покинув СШАДжеймс Кемерон пояснив, чому покинув США (скриншот)

Він порівняв, наскільки відрізняється американське та новозеландське суспільство.

"Ось чому я люблю Нову Зеландію. Люди там, в основному, при здоровому глузді, на відміну від Сполучених Штатів, де рівень вакцинації становив 62% і продовжує знижуватися, рухаючись у неправильному напрямку", - зауважив режисер.

Що розчарувало в США

Кемерон вважає, що американське суспільство знаходиться в стані розколу й у випадку нової пандемії там би панував хаос. Він також порівняв президентство Трампа з переглядом тієї ж автокатастрофи.

"Де б ви хотіли жити? У місці, де вірять у науку, панує здоровий глузд і люди можуть злагоджено працювати над досягненням спільної мети? Чи в місці, де всі гризуться між собою, де панує крайня роз'єднаність, відвертаються від науки й де пануватиме повний хаос, якщо з'явиться ще одна пандемія?" - зауважив він.

Коли ведучий сказав, що США все ще залишаються "чудовим місцем для життя", Кемерон відповів скептично.

"Справді?" - сказав він.

Режисер "Аватара" додав, його приваблює не краса Нової Зеландії, а саме "здоровий глузд", який він може собі там забезпечити.


Як відомо, Кемерон отримав громадянство Нової Зеландії у серпні 2025 року. У нього також є канадський паспорт за народженням.

Режисер - не єдина знаменитість, яка залишила США через політичні зміни. Раніше ми писали, хто з зірок Голлівуду покинув країну та отримав нове громадянство.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
Росіяни пошкодили фабрику Roshen у Києві: що відомо
Росіяни пошкодили фабрику Roshen у Києві: що відомо
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів