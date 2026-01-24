"Заради здорового глузду": режисер "Аватара" детально пояснив, чому покинув США

Голлівудський режисер Джеймс Кемерон пояснив, чому вирішив остаточно покинути США та переїхати до Нової Зеландії. Причинами стали пандемія Covid-19 та загальна атмосфера в американському суспільстві.

Як повідомляє РБК-Україна , про це режисер "Аватара" та "Титаніка" розповів в інтерв’ю програмі "In Depth with Graham Bensinger".

Чому Кемерон покинув США

Думки про переїзд до Нової Зеландії з'явилися ще у 1994 році, коли він уперше відвідав цю країну та закохався у тамтешній спосіб життя. У 2011 році вони з дружиною Сюзі Еміс придбали там ферму й тривалий час жили між двома країнами.

Вже після початку пандемії режисер ухвалив остаточне рішення щодо майбутнього в США. Тоді він працював у Новій Зеландії над фільмом "Аватар: Шлях води" і був приємно вражений тим, як країна підійшла до боротьби з поширенням коронавірусу.

"Вони ліквідували його двічі. Втретє, коли він з'явився в мутованій формі, він прорвався. Але, на щастя, вони вже мали рівень вакцинації в 98%", - зазначив Кемерон.

Джеймс Кемерон пояснив, чому покинув США (скриншот)

Він порівняв, наскільки відрізняється американське та новозеландське суспільство.

"Ось чому я люблю Нову Зеландію. Люди там, в основному, при здоровому глузді, на відміну від Сполучених Штатів, де рівень вакцинації становив 62% і продовжує знижуватися, рухаючись у неправильному напрямку", - зауважив режисер.

Що розчарувало в США

Кемерон вважає, що американське суспільство знаходиться в стані розколу й у випадку нової пандемії там би панував хаос. Він також порівняв президентство Трампа з переглядом тієї ж автокатастрофи.

"Де б ви хотіли жити? У місці, де вірять у науку, панує здоровий глузд і люди можуть злагоджено працювати над досягненням спільної мети? Чи в місці, де всі гризуться між собою, де панує крайня роз'єднаність, відвертаються від науки й де пануватиме повний хаос, якщо з'явиться ще одна пандемія?" - зауважив він.

Коли ведучий сказав, що США все ще залишаються "чудовим місцем для життя", Кемерон відповів скептично.

"Справді?" - сказав він.

Режисер "Аватара" додав, його приваблює не краса Нової Зеландії, а саме "здоровий глузд", який він може собі там забезпечити.



Як відомо, Кемерон отримав громадянство Нової Зеландії у серпні 2025 року. У нього також є канадський паспорт за народженням.

Режисер - не єдина знаменитість, яка залишила США через політичні зміни. Раніше ми писали, хто з зірок Голлівуду покинув країну та отримав нове громадянство.