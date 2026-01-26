ua en ru
Зірка "Сутінків" хоче покинути США через Трампа: "Я не можу там вільно працювати"

Понеділок 26 січня 2026 13:19
Зірка "Сутінків" хоче покинути США через Трампа: "Я не можу там вільно працювати" Крістен Стюарт і Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Голлівудська акторка Крістен Стюарт зізналася, що дедалі частіше думає про те, аби виїхати зі Сполучених Штатів. За її словами, причиною стали політичні процеси в країні за президентства Дональда Трампа, а також умови, в яких нині існує американська кіноіндустрія.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю зірки британському виданню The Times.

Нині акторка живе між Лос-Анджелесом і Нью-Йорком, однак наголосила, що не впевнена, чи залишатиметься у США надовго.

"Я не можу там вільно працювати. Але я не хочу повністю здаватися. Я б хотіла знімати фільми в Європі, а потім впихатиму їх у горло американському народу", - каже актриса.

Крім того, Стюарт згадала про свій режисерський дебют - фільм "Хронологія води", який довелося знімати в Латвії.

Зірка &quot;Сутінків&quot; хоче покинути США через Трампа: &quot;Я не можу там вільно працювати&quot;Крістен Стюарт (фото: Getty Images)

Вона пояснила, що в американських умовах реалізувати цей незалежний проєкт було б фактично нереально, адже система часто не залишає простору для авторського кіно, особливо коли йдеться про нових режисерів.

Окремо вона прокоментувала заяви Дональда Трампа щодо можливих мит на фільми, які створюються за межами США.

Стюарт назвала подібні ініціативи серйозною загрозою для індустрії.

"Реальність повністю руйнується за Трампа. Але нам слід взяти приклад з його книги та створити реальність, у якій ми хочемо жити", - сказала знаменитість.

Напружені стосунки Стюарт і Трампа

Як зазначається, публічне протистояння між акторкою та Дональдом Трампом триває вже багато років.

Під час особистого скандалу, пов’язаного зі стосунками Стюарт із режисером Рупертом Сандерсом, Трамп неодноразово публікував різкі дописи про акторку, а також закликав Роберта Паттінсона не відновлювати з нею стосунки, публічно висміюючи ситуацію.

У різні періоди Стюарт також відверто критикувала індустрію розваг, заявляючи, що вона створює нерівні умови для жінок та незалежних митців, а сам процес виробництва кіно в межах системи стає дедалі складнішим і менш чесним.

Зірка &quot;Сутінків&quot; хоче покинути США через Трампа: &quot;Я не можу там вільно працювати&quot;Крістен Стюарт (фото: Getty Images)

До слова, інтерв’ю Крістен пролунало на тлі обговорення нових ініціатив Трампа щодо іноземного кіновиробництва.

Зокрема, у травні 2025 року він оголосив про початок процесу запровадження 100% мита на всі іноземні фільми, аргументуючи це питанням національної безпеки та бажанням повернути кіновиробництво в США.

Ці заяви викликали критику серед представників кіноіндустрії та влади Каліфорнії.

