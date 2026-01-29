ua en ru
"Фанатка номер один". Известная рэперша поддержала Трампа и показала его "золотую карту"

Четверг 29 января 2026 16:38
"Фанатка номер один". Известная рэперша поддержала Трампа и показала его "золотую карту" Ники Минаж и Дональд Трамп (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Американская рэперша Ники Минаж публично заявила о поддержке Дональда Трампа и назвала себя его фанаткой номер один. Артистка держалась с президентом за руки и даже получила его "золотую карту".

Как сообщает РБК-Украина, эпатажная исполнительница выразила восхищение президентом США во время саммита Trump Accounts в Вашингтоне.

Как Ники Минаж поддержала Трампа

Во время события президент пригласил артистку на сцену после того, как она объявила о поддержке так называемых Trump Accounts - программ трастовых фондов для детей американских граждан.

"Я, пожалуй, фанатка номер один этого президента, и это не изменится. Негатив и хейт меня не задевают. Наоборот - они мотивируют меня поддерживать его еще больше", - заявила певица.

"Мы не позволим им безнаказанно буллить его и распространять грязные слухи. Это не сработает. Хорошо? За ним стоит большая сила и Бог защищает его", - добавила она.

&quot;Фанатка номер один&quot;. Известная рэперша поддержала Трампа и показала его &quot;золотую карту&quot;Ники Минаж поддержала президента США (фото: Getty Images)

Во время мероприятия Трамп в шутку пообещал "отрастить ногти, как у Ники", а также держал ее за руку, пока другой спикер выступал перед аудиторией.

"Она такая хорошая. Она - MAGA. Что я могу сказать? Она была с нами все время. И я просто хочу ее поблагодарить. И это было не так просто", - заявил президент США.


Впоследствии рэперша опубликовала фото карточки с портретом Трампа. Позже она добавила, что уже завершает оформление документов на гражданство и отметила, что карта досталась ей бесплатно.

Что известно о "золотой карте" Трампа

Визовая инициатива была запущена в прошлом году. Она позволяет ускорить путь к резидентству в США тем, кто делает "значительные взносы в общество". Программа предусматривает взнос в 1 млн и оплату сбора в 15 тысяч долларов.

Она также подверглась критике на фоне ужесточения политики по поводу нелегальной миграции и волны протестов после событий с агентами ICE.

Что известно о жизни Ники Минаж в США

Артистка родом из Тринидада и Тобаго. Она приехала в страну с родителями в 5 лет и некоторое время была без легального статуса. В 2018 году осуждала практику разделения семей на границе.

В 2024 году во время стрима в TikTok призналась, что до сих пор не является гражданкой США, несмотря на годы жизни в стране и уплаченные налоги. В то же время "золотая карта" дает ей право на резидентство и упрощенный путь к получению гражданства.

В декабре Минаж также появилась на мероприятии в Аризоне вместе с вдовой консервативного активиста Чарли Кирка.

