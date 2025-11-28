ua en ru
Пт, 28 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Ф'юрі нагадав про себе емоційним зверненням до Володимира Кличка: що стало причиною

П'ятниця 28 листопада 2025 15:53
UA EN RU
Ф'юрі нагадав про себе емоційним зверненням до Володимира Кличка: що стало причиною Фото: Тайсон Ф'юрі (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі записав відеозвернення до Володимира Кличка з нагоди 10-ї річниці їхнього бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram британця.

Що сказав Ф'юрі

Ф'юрі нагадав, що десять років тому – 28 листопада 2015 року переміг Кличка одноголосним рішенням суддів і відібрав у нього чемпіонські пояси за версіями IBF, WBO та WBA. Британець заявив, що й досі пишається тим вечором і щороку святкує ту перемогу.

"Сьогодні виповнилося десять років відтоді, як я повалив з трону багаторічного чемпіона світу Володимира Кличка. Тієї ночі я сказав: "Сьогодні Тайсон Ф'юрі увійде в історію як легенда". І я це зробив.

Відтоді я святкував це щодня, Володимире. Дякую, що зробив мене мультимільйонером, успішною людиною та багаторазовим чемпіоном", - сказав Ф'юрі.

Протистояння Кличко – Ф'юрі: що відомо

Історичний поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF в суперважкій Володимиром Кличком і Тайсоном Ф'юрі відбувся 28 листопада 2015 року на Esprit Arena в німецькому Дюссельдорфі.

Перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Ф'юрі. Рахунок на суддівських картах: 115:112, 115:112, 116:111 – на користь британця.

У контракті була прописана опція реваншу. Проте Ф'юрі старанно уникав повторної зустрічі. Спочатку посилався на травму, а потім заявив, що вирішив закінчити боксерську кар'єру. Таким чином британець фактично зламав плани українця на швидке повернення у ринг.

Очікуючи на реванш, Кличко пропустив півтора роки. Наступний бій він провів лише в квітні 2017-го – проти Ентоні Джошуа і програв технічним нокаутом у 11-му раунді. Після чого завершив кар'єру.

У свою чергу, Ф'юрі пропустив майже три роки. Одне з пояснень такої паузи – британець уникав можливості виявити в його організмі сліди допінгу, який він нібито міг використовувати під час підготовки до запланованого реваншу з Кличком.

Як би там не було, він повернувся на ринг у червні 2018 року і провів десять поєдинків (9 перемог та одна нічия) до того, як був двічі битий іншим українцем – Олександром Усиком.

Нові чутки про реванш

На хвилі інформації про повернення Володимира на ринг, у січні цього року промайнула інформація про можливий реванш між українцем та Ф'юрі.

Реальність такого варіанту підтвердив, зокрема, Том Леффлер, який раніше очолював промоушн братів Кличків. Проте далі слів справа не пішла. Та й Володимир Кличко про повернення давно вже не згадував.

Раніше ми повідомили, що українські боксери, попри рішення Кличка, повноправно приєдналися до нової організації.

Також дізнайтеся, на якому місці Усик у рейтингу The Ring після втрати чемпіонського титулу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бокс Володимир Кличко Тайсон Ф'юрі
Новини
В Єврокомісії зробили заяву про обшуки у Єрмака
В Єврокомісії зробили заяву про обшуки у Єрмака
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає