Фьюри напомнил о себе эмоциональным обращением к Владимиру Кличко: что стало причиной
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри записал видеообращение к Владимиру Кличко по случаю 10-й годовщины их боя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram британца.
Что сказал Фьюри
Фьюри напомнил, что десять лет назад - 28 ноября 2015 года победил Кличко единогласным решением судей и отобрал у него чемпионские пояса по версиям IBF, WBO и WBA. Британец заявил, что до сих пор гордится тем вечером и ежегодно празднует ту победу.
"Сегодня исполнилось десять лет с тех пор, как я сверг с трона многолетнего чемпиона мира Владимира Кличко. В ту ночь я сказал: "Сегодня Тайсон Фьюри войдет в историю как легенда". И я это сделал.
С тех пор я праздновал это каждый день, Владимир. Спасибо, что сделал меня мультимиллионером, успешным человеком и многократным чемпионом", - сказал Фьюри.
Противостояние Кличко - Фьюри: что известно
Исторический поединок между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри состоялся 28 ноября 2015 года на Esprit Arena в немецком Дюссельдорфе.
Победу единогласным решением судей одержал Фьюри. Счет на судейских картах: 115:112, 115:112, 116:111 - в пользу британца.
В контракте была прописана опция реванша. Однако Фьюри старательно избегал повторной встречи. Сначала ссылался на травму, а затем заявил, что решил закончить боксерскую карьеру. Таким образом британец фактически сломал планы украинца на скорое возвращение в ринг.
Ожидая реванша, Кличко пропустил полтора года. Следующий бой он провел лишь в апреле 2017-го - против Энтони Джошуа и проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде. После чего завершил карьеру.
В свою очередь, Фьюри пропустил почти три года. Одно из объяснений такой паузы - британец избегал возможности обнаружить в его организме следы допинга, который он якобы мог использовать во время подготовки к запланированному реваншу с Кличко.
Как бы там ни было, он вернулся на ринг в июне 2018 года и провел десять поединков (9 побед и одна ничья) до того, как был дважды избит другим украинцем - Александром Усиком.
Новые слухи о реванше
На волне информации о возвращении Владимира на ринг, в январе этого года промелькнула информация о возможном реванше между украинцем и Фьюри.
Реальность такого варианта подтвердил, в частности, Том Леффлер, который ранее возглавлял промоушн братьев Кличко. Однако дальше слов дело не пошло. Да и Владимир Кличко о возвращении давно уже не вспоминал.
