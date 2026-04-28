"Євробачення-2026" вразить унікальною сценою: як вона виглядає (відео)

Якою буде сцена "Євробачення"

Будівництво сцени тривало трохи менше двох тижнів і відбувалося навіть у нічні зміни. У пікові моменти над проєктом одночасно працювали до 300 фахівців.

Вона розташована на найбільшій критій арені Австрії - Wiener Stadthalle. Площа становить близько 2000 квадратних метрів, а вага - 210 тонн.

Для створення сцени використали понад 5000 квадратних метрів перероблюваних матеріалів, а також складну конструкцію з металевих труб загальною довжиною понад 800 метрів.



Сцена оснащена світлодіодною конструкцією. Автором концепції став німецький сценограф і креативний продюсер Флоріан Відер.

Цьогорічна світлова інсталяція містить:

2135 освітлювальних приладів

понад 8500 світлодіодів

80 швидкісних підйомників для світлових елементів



Що відомо про "Євробачення-2026"

Після перемоги JJ з піснею "Wasted Love" у 2025 році 70-тий пісенний конкурс відбудеться у Відні.

Перший і другий півфінали заплановані на 12 і 14 травня, а гранд-фінал - на 16 травня.

Участь у конкурсі візьмуть 35 країн. З них 30 боротимуться за місце у фіналі, тоді як країна-переможець минулого року та чотири країни-засновниці автоматично проходять до фіналу.

Україну представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym". За результатами жеребкування, вона виступить у другому півфіналі під номером 12.