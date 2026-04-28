"Евровидение-2026" поразит уникальной сценой: как она выглядит (видео)

17:30 28.04.2026 Вт
2 мин
Светодиодная конструкция сочетает невероятный масштаб и экологичность
aimg Сюзанна Аль Мариди
Какой будет сцена "Евровидения-2026" (фото: Getty Images)

Организаторы "Евровидения-2026" впервые показали масштабную сцену, на которой будут выступать представители 35 стран. Конструкция поражает масштабами и техническими возможностями.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт конкурса.

Какой будет сцена "Евровидения"

Строительство сцены длилось чуть меньше двух недель и происходило даже в ночные смены. В пиковые моменты над проектом одновременно работали до 300 специалистов.

Она расположена на самой большой крытой арене Австрии - Wiener Stadthalle. Площадь составляет около 2000 квадратных метров, а вес - 210 тонн.

Для создания сцены использовали более 5000 квадратных метров перерабатываемых материалов, а также сложную конструкцию из металлических труб общей длиной более 800 метров.


Сцена оснащена светодиодной конструкцией. Автором концепции стал немецкий сценограф и креативный продюсер Флориан Видер.

Нынешняя световая инсталляция содержит:

  • 2135 осветительных приборов
  • более 8500 светодиодов
  • 80 скоростных подъемников для световых элементов


Что известно о "Евровидении-2026"

После победы JJ с песней "Wasted Love" в 2025 году 70-й песенный конкурс состоится в Вене.

Первый и второй полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, а гранд-финал - на 16 мая.

Участие в конкурсе примут 35 стран. Из них 30 будут бороться за место в финале, тогда как страна-победитель прошлого года и четыре страны-основательницы автоматически проходят в финал.

Украину представит певица LELÉKA с песней "Ridnym". По результатам жеребьевки, она выступит во втором полуфинале под номером 12.

