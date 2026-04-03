"Євробачення-2026": стало відомо, під яким номером виступить Україна у другому півфіналі

Порядок виступів у першому півфіналі 12 травня
- Молдова: Satoshi - Viva, Moldova!
- Швеція: Felicia - My System
- Хорватія: Lelek - Andromeda
- Греція: Akylas - Ferto
- Португалія: Bandidos do Cante - Rosa
- Грузія: Bzikebi - On Replay
- Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin
- Чорногорія: Tamara Živković - Nova Zora
- Естонія: Vanilla Ninja - Too Epic To Be True
- Ізраїль: Noam Bettan - Michelle
- Бельгія: Essyla - Dancing on the Ice
- Литва: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más
- Сан-Марино: Senhit - Superstar
- Польща: Alicja - Pray
- Сербія: Lavina - Kraj Mene
Відповідно до оприлюдненого порядку виступів, представниця України LELÉKA з’явиться на сцені другого півфіналу під 12-м номером.
Порядок виступів у другому півфіналі 14 травня
- Болгарія: DARA - Bangaranga
- Азербайджан: Jiva - Just Go
- Румунія: Alexandra Căpitănescu - Choke Me
- Люксембург: Eva Marija - Mother Nature
- Чехія: Daniel Zizka - Crossroads
- Вірменія: Simon - Paloma Rumba
- Швейцарія: Veronica Fusaro - Alice
- Кіпр: Antigoni - JALLA
- Латвія: Atvara – Ēnā
- Данія: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem
- Австралія: Delta Goodrem - Eclipse
- Україна: LELÉKA - Ridnym
- Албанія: Alis - Nân
- Мальта: Aidan - Bella
- Норвегія: Jonas Lovv - YA YA YA
Окрім цього, у шоу також з’являться Франція, Австрія та Велика Британія, які вже мають гарантовані місця у фіналі.
Нагадаємо, ювілейне, 70-те "Євробачення" цього року прийматиме Відень.
Півфінали конкурсу заплановані на 12 і 14 травня 2026 року, а гранд-фінал відбудеться 16 травня.
Участь у шоу візьмуть 35 країн, а від України на сцену вийде співачка LELÉKA.