"Євробачення-2026": стало відомо, під яким номером виступить Україна у другому півфіналі

Порядок виступів у першому півфіналі 12 травня

Молдова: Satoshi - Viva, Moldova! Швеція: Felicia - My System Хорватія: Lelek - Andromeda Греція: Akylas - Ferto Португалія: Bandidos do Cante - Rosa Грузія: Bzikebi - On Replay Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin Чорногорія: Tamara Živković - Nova Zora Естонія: Vanilla Ninja - Too Epic To Be True Ізраїль: Noam Bettan - Michelle Бельгія: Essyla - Dancing on the Ice Литва: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más Сан-Марино: Senhit - Superstar Польща: Alicja - Pray Сербія: Lavina - Kraj Mene

Порядок виступів учасників у першому піфіналі (фото: eurovision.com)

Відповідно до оприлюдненого порядку виступів, представниця України LELÉKA з’явиться на сцені другого півфіналу під 12-м номером.

Коли виступить LELÉKA (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Порядок виступів у другому півфіналі 14 травня

Болгарія: DARA - Bangaranga Азербайджан: Jiva - Just Go Румунія: Alexandra Căpitănescu - Choke Me Люксембург: Eva Marija - Mother Nature Чехія: Daniel Zizka - Crossroads Вірменія: Simon - Paloma Rumba Швейцарія: Veronica Fusaro - Alice Кіпр: Antigoni - JALLA Латвія: Atvara – Ēnā Данія: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem Австралія: Delta Goodrem - Eclipse Україна: LELÉKA - Ridnym Албанія: Alis - Nân Мальта: Aidan - Bella Норвегія: Jonas Lovv - YA YA YA

Порядок виступів учасників у другому піфіналі (фото: eurovision.com)

Окрім цього, у шоу також з’являться Франція, Австрія та Велика Британія, які вже мають гарантовані місця у фіналі.

Нагадаємо, ювілейне, 70-те "Євробачення" цього року прийматиме Відень.

Півфінали конкурсу заплановані на 12 і 14 травня 2026 року, а гранд-фінал відбудеться 16 травня.

Участь у шоу візьмуть 35 країн, а від України на сцену вийде співачка LELÉKA.