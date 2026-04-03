RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт

"Евровидение-2026": стало известно, под каким номером выступит Украина во втором полуфинале

15:29 03.04.2026 Пт
2 мин
Организаторы уже обнародовали порядок выступлений участников
aimg Иванна Пашкевич
LELÉKA (фото: instagram.com/leleka_music)

Организаторы "Евровидения-2026" уже определили последовательность, в которой страны будут выходить на сцену в обоих полуфиналах шоу, запланированных на 12 и 14 мая в Вене. Традиционно этот порядок сформировали по результатам жеребьевки.

Порядок выступлений в первом полуфинале 12 мая

  1. Молдова: Satoshi - Viva, Moldova!
  2. Швеция: Felicia - My System
  3. Хорватия: Lelek - Andromeda
  4. Греция: Akylas - Ferto
  5. Португалия: Bandidos do Cante - Rosa
  6. Грузия: Bzikebi - On Replay
  7. Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin
  8. Черногория: Tamara Živković - Nova Zora
  9. Эстония: Vanilla Ninja - Too Epic To Be True
  10. Израиль: Noam Bettan - Michelle
  11. Бельгия: Essyla - Dancing on the Ice
  12. Литва: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más
  13. Сан-Марино: Senhit - Superstar
  14. Польша: Alicja - Pray
  15. Сербия: Lavina - Kraj Mene

Порядок выступлений участников в первом пифинале (фото: eurovision.com)

Согласно обнародованному порядку выступлений, представительница Украины LELÉKA появится на сцене второго полуфинала под 12-м номером.

Когда выступит LELÉKA (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Порядок выступлений во втором полуфинале 14 мая

  1. Болгария: DARA - Bangaranga
  2. Азербайджан: Jiva - Just Go
  3. Румыния: Alexandra Căpitănescu - Choke Me
  4. Люксембург: Eva Marija - Mother Nature
  5. Чехия: Daniel Zizka - Crossroads
  6. Армения: Simon - Paloma Rumba
  7. Швейцария: Veronica Fusaro - Alice
  8. Кипр: Antigoni - JALLA
  9. Латвия: Atvara - Ēnā
  10. Дания: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem
  11. Австралия: Delta Goodrem - Eclipse
  12. Украина: LELÉKA - Ridnym
  13. Албания: Alis - Nân
  14. Мальта: Aidan - Bella
  15. Норвегия: Jonas Lovv - YA YA YA YA

Порядок выступлений участников во втором пифинале (фото: eurovision.com)

Кроме этого, в шоу также появятся Франция, Австрия и Великобритания, которые уже имеют гарантированные места в финале.

Напомним, юбилейное, 70-е "Евровидение" в этом году будет принимать Вена.

Полуфиналы конкурса запланированы на 12 и 14 мая 2026 года, а гранд-финал состоится 16 мая.

Участие в шоу примут 35 стран, а от Украины на сцену выйдет певица LELÉKA.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
