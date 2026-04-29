"Евровидение 2026": стало известно, кто объявит баллы от Украины в прямом эфире
Общественное Вещание назвало представителя от Украины на Евровидении-2026, который во время финала 16 мая объявит баллы национального жюри.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
В этом году оценки от Украины представит Даниил Лещинский - фронтмен группы Ziferblat.
В 2025 году коллектив представлял страну на Евровидении с композицией "Bird of Pray и занял 9 место".
Сам музыкант назвал возможность стать спикером "привилегией".
"С детства я смотрел этот конкурс. И если я хоть как-то мог представить себя на сцене Евровидения, то точно не мог просчитать возможность быть спикером, который объявит баллы от моей страны", - отметил он.
Лещинский также обратился к нынешней представительнице Украины с пожеланием помнить, что "это лишь промежуточный этап в вашей жизни", и одновременно получать удовольствие от этого опыта.
"После участия в конкурсе 2025 года Евровидение для меня такое же классное и яркое событие, объединяющее нации и поколения. Приятно знать, что я вместе с группой Ziferblat был частью этой истории", - добавил музыкант.
Где смотреть Евровидение-2026
В Украине трансляция 70-го песенного конкурса Евровидение начнется в 22:00.
Посмотреть шоу можно будет на телеканале Суспільне Культура, послушать - на волнах Радио Проминь.
Также конкурс покажут на сайтах Суспільне Культура и Суспільне Евровидение, а также на YouTube-канале Евровидение Украина.
К слову, юбилейный 70-й конкурс Евровидения пройдет в Вене на Wiener Stadthalle - крупнейшей крытой арене Австрии.
Право принимать конкурс страна получила после победы JJ с песней Wasted Love в 2025 году.
Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а гранд-финал запланирован на 16 мая.
В 2026 году в конкурсе примут участие 35 стран. Из них 30 будут бороться за выход в финал.
Еще пять стран - победительница предыдущего года и четыре страны-основательницы конкурса - автоматически проходят в финал.
По итогам жеребьевки Украина выступит во втором полуфинале под номером 12.
Представлять страну будет певица LELÉKA с песней Ridnym, которая в Нацотборе получила максимальные 10 баллов и от зрителей, и от жюри.