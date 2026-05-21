Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Емілі в Парижі" завершиться на 6 сезоні: коли прем’єра та яким буде фінал

20:41 21.05.2026 Чт
3 хв
Виконавиця головної ролі звернулася до фанів та заінтригувала останніми пригодами своєї героїні
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Емілі в Парижі" завершиться на 6 сезоні (кадр з серіалу)
Стримінговий сервіс Netflix разом з творцем та головною акторкою шоу оголосив про завершення "Емілі в Парижі". Шостий сезон, зйомки якого проходять у Греції, стане фінальним.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram серіалу.

Що відомо про завершення "Емілі в Парижі"

Про фінал серіалу стало відомо у четвер. У спільному дописі з Netflix виконавиця головної ролі Лілі Коллінз оголосила про завершення проєкту в спеціальному відеозверненні.

"Від Bonjour до Au revoir. Після шести років, безлічі міст і незліченних спогадів настав останній сезон, і він обіцяє стати незабутнім прощанням", - йшлося в підписі.

У ролику Коллінз пообіцяла незабутні враження від нових пригод. Зйомки нових і фінальних вже проходять у Греції.

"Усі актори та знімальна команда вкладають душу, щоб зробити його фантастичним прощальним подарунком. Я з нетерпінням чекаю на всі майбутні дива і на те, щоб відсвяткувати наш останній сезон разом із вами у найшикарнішому стилі", - повідомила акторка.


Висловився щодо завершення й творець історії Даррен Стар. Він назвав роботу над проєктом "незабутньою подорожжю" і подякував глядачам, які усі ці роки були поруч.

"Ми з нетерпінням чекаємо на можливість поділитися з вами цією останньою главою. Дякуємо, що дозволили нам стати частиною вашого життя, надихнувши вас на мрії про подорожі та любов до Парижа. "Емілі в Парижі" завжди буде з нами!" - зазначив він.


Яким буде 6 сезон "Емілі в Парижі"

У новому сезоні події розгортатимуться після історії в Римі, показаної у п’ятому сезоні. Окрім Греції, герої вирушать до Монако, а згодом повернуться до Парижа.

Серед акторського складу також залишаються Філіппіна Лерой-Больє, Ешлі Парк, Лукас Браво та інші.

Точні деталі сюжету творці не розголошують. Вочевидь, на глядачів чекає продовження історій, якими завершився попередній сезон.

Нагадаємо, тоді Емілі поставила крапку у стосунках з Марчелло, а Мінді погодилася вийти заміж за Ніколя, попри сумніви та попередження Алфі. Тим часом Габріель відправився підкорювати Грецію і вже звідти надіслав звістку Емілі.

Очікується, що шостий сезон вийде наприкінці 2026 або на початку 2027 року.

