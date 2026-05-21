ua en ru
Чт, 21 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Эмили в Париже" завершится на 6 сезоне: когда премьера и каким будет финал

20:41 21.05.2026 Чт
3 мин
Исполнительница главной роли обратилась к фанам и заинтриговала последними приключениями своей героини
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Эмили в Париже" завершится на 6 сезоне: когда премьера и каким будет финал "Эмили в Париже" завершится на 6 сезоне (кадр из сериала)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Стриминговый сервис Netflix вместе с создателем и главной актрисой шоу объявил о завершении "Эмили в Париже". Шестой сезон, съемки которого проходят в Греции, станет финальным.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram сериала.

Больше интересного: Сколько на самом деле стоит жизнь, как в "Эмили в Париже"

Что известно о завершении "Эмили в Париже"

О финале сериала стало известно в четверг. В совместном посте с Netflix исполнительница главной роли Лили Коллинз объявила о завершении проекта в специальном видеообращении.

"От Bonjour до Au revoir. После шести лет, множества городов и бесчисленных воспоминаний наступил последний сезон, и он обещает стать незабываемым прощанием", - говорилось в подписи.

В ролике Коллинз пообещала незабываемые впечатления от новых приключений. Съемки последних и финальных серий уже проходят в Греции.

"Все актеры и съемочная команда вкладывают душу, чтобы сделать его фантастическим прощальным подарком. Я с нетерпением жду всех будущих чудес и того, чтобы отпраздновать наш последний сезон вместе с вами в самом шикарном стиле", - сообщила актриса.


Высказался по поводу завершения и создатель истории Даррен Стар. Он назвал работу над проектом "незабываемым путешествием" и поблагодарил зрителей, которые все эти годы были рядом.

"Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами этой последней главой. Спасибо, что позволили нам стать частью вашей жизни, вдохновив вас на мечты о путешествиях и любовь к Парижу. "Эмили в Париже" всегда будет с нами!" - отметил он.


Каким будет 6 сезон "Эмили в Париже"

В новом сезоне события будут разворачиваться после истории в Риме, показанной в пятом сезоне. Помимо Греции, герои отправятся в Монако, а затем вернутся в Париж.

Среди актерского состава также остаются Филиппина Лерой-Болье, Эшли Парк, Лукас Браво и другие.

Создатели пока не раскрывают подробностей сюжета. Очевидно, зрителей ждет продолжение историй, которыми завершился предыдущий сезон.

Напомним, тогда Эмили поставила точку в отношениях с Марчелло, а Минди согласилась выйти замуж за Николя, несмотря на сомнения и предупреждения Алфи. Тем временем Габриэль отправился покорять Грецию и уже оттуда прислал весть Эмили.

Ожидается, что шестой сезон выйдет в конце 2026 или в начале 2027 года.

Еще больше интересного:

Чем поразил 5 сезон "Эмили в Париже"

Как изменился главный красавчик из "Эмили в Париже"

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Фильмы
Новости
5 сценариев Кремля. Что известно об угрозе с Севера и реально ли новое наступление из Беларуси
5 сценариев Кремля. Что известно об угрозе с Севера и реально ли новое наступление из Беларуси
Аналитика
Если влупит дикая жара – придется ограничивать свет: Интервью с Владимиром Кудрицким
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина Если влупит дикая жара – придется ограничивать свет: Интервью с Владимиром Кудрицким