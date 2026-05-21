"Эмили в Париже" завершится на 6 сезоне: когда премьера и каким будет финал

Стриминговый сервис Netflix вместе с создателем и главной актрисой шоу объявил о завершении "Эмили в Париже". Шестой сезон, съемки которого проходят в Греции, станет финальным.

Что известно о завершении "Эмили в Париже"

О финале сериала стало известно в четверг. В совместном посте с Netflix исполнительница главной роли Лили Коллинз объявила о завершении проекта в специальном видеообращении.

"От Bonjour до Au revoir. После шести лет, множества городов и бесчисленных воспоминаний наступил последний сезон, и он обещает стать незабываемым прощанием", - говорилось в подписи.

В ролике Коллинз пообещала незабываемые впечатления от новых приключений. Съемки последних и финальных серий уже проходят в Греции.

"Все актеры и съемочная команда вкладывают душу, чтобы сделать его фантастическим прощальным подарком. Я с нетерпением жду всех будущих чудес и того, чтобы отпраздновать наш последний сезон вместе с вами в самом шикарном стиле", - сообщила актриса.



Высказался по поводу завершения и создатель истории Даррен Стар. Он назвал работу над проектом "незабываемым путешествием" и поблагодарил зрителей, которые все эти годы были рядом.

"Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами этой последней главой. Спасибо, что позволили нам стать частью вашей жизни, вдохновив вас на мечты о путешествиях и любовь к Парижу. "Эмили в Париже" всегда будет с нами!" - отметил он.



Каким будет 6 сезон "Эмили в Париже"

В новом сезоне события будут разворачиваться после истории в Риме, показанной в пятом сезоне. Помимо Греции, герои отправятся в Монако, а затем вернутся в Париж.

Среди актерского состава также остаются Филиппина Лерой-Болье, Эшли Парк, Лукас Браво и другие.

Создатели пока не раскрывают подробностей сюжета. Очевидно, зрителей ждет продолжение историй, которыми завершился предыдущий сезон.

Напомним, тогда Эмили поставила точку в отношениях с Марчелло, а Минди согласилась выйти замуж за Николя, несмотря на сомнения и предупреждения Алфи. Тем временем Габриэль отправился покорять Грецию и уже оттуда прислал весть Эмили.

Ожидается, что шестой сезон выйдет в конце 2026 или в начале 2027 года.