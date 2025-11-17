ua en ru
Черговий рекорд українки: що змінилось в оновленому рейтингу WTA

Понеділок 17 листопада 2025 11:12
Фото: Вероніка Подрез (instagram.com/vero_tennis)
Автор: Андрій Костенко

У понеділок, 17 листопада, Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Топ-10 на паузі

Оскільки провідні тенісистки вже завершили сезон, топ-10 залишився без змін. Лідером світового рейтингу, як і раніше, є "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко. На другому та третьому місцях – Іга Свьонтек (Польща) і Коко Гофф (США) відповідно.

Топ-10 світового рейтингу

  1. (1). Аріна Соболенко
  2. (2). Іга Свьонтек (Польща)
  3. (3). Коко Гофф (США)
  4. (4). Аманда Анісімова (США)
  5. (5). Єлена Рибакіна (Казахстан)
  6. (6). Джессіка Пегула (США)
  7. (7). Медісон Кіз (США)
  8. (8). Жасмін Паоліні (Італія)
  9. (9). Мірра Андрєєва
  10. (10). Єкатерина Александрова

Новий рекорд Подрез

Позиції українських тенісисток у топ-100 також залишилися незмінними: Еліна Світоліна – 13-та, Марта Костюк – 26-та, Даяна Ястремська – 27-ма.

Зберегла позицію й Олександра Олійникова, яка другий тиждень поспіль іде на 109-му місці – це її найвищий результат у кар'єрі.

Єдина з українок, хто зробив крок уперед у першій двохсотці, – Юлія Стародубцева, яка піднялася на 116-ту сходинку.

Після тривалого періоду поступового спуску Анастасія Соболєва відразу піднялася на 7 позицій і тепер посідає 266-те місце.

Продовжує покращувати власні результати 18-річна Вероніка Подрез. Вона піднялася до 303-го місця, встановивши черговий особистий рекорд.

Топ-10 українок в рейтингу WTA

  • 14 (14). Еліна Світоліна
  • 26 (26). Марта Костюк
  • 27 (27). Даяна Ястремська
  • 109 (109). Олександра Олійникова
  • 116 (117). Юлія Стародубцева
  • 157 (157). Ангеліна Калініна
  • 159 (158). Дарія Снігур
  • 266 (273). Анастасія Соболєва
  • 303 (312). Вероніка Подрез
  • 345 (350). Валерія Страхова

Раніше ми повідомили, що 45-річна Вінус Вільямс зіграє рекордний сезон у WTA.

Також читайте, як Еліна Світоліна отримала другу нагороду Heart Award за рік.

