Черговий рекорд українки: що змінилось в оновленому рейтингу WTA

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Топ-10 на паузі

Оскільки провідні тенісистки вже завершили сезон, топ-10 залишився без змін. Лідером світового рейтингу, як і раніше, є "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко. На другому та третьому місцях – Іга Свьонтек (Польща) і Коко Гофф (США) відповідно.

Топ-10 світового рейтингу

(1). Аріна Соболенко (2). Іга Свьонтек (Польща) (3). Коко Гофф (США) (4). Аманда Анісімова (США) (5). Єлена Рибакіна (Казахстан) (6). Джессіка Пегула (США) (7). Медісон Кіз (США) (8). Жасмін Паоліні (Італія) (9). Мірра Андрєєва (10). Єкатерина Александрова

Новий рекорд Подрез

Позиції українських тенісисток у топ-100 також залишилися незмінними: Еліна Світоліна – 13-та, Марта Костюк – 26-та, Даяна Ястремська – 27-ма.

Зберегла позицію й Олександра Олійникова, яка другий тиждень поспіль іде на 109-му місці – це її найвищий результат у кар'єрі.

Єдина з українок, хто зробив крок уперед у першій двохсотці, – Юлія Стародубцева, яка піднялася на 116-ту сходинку.

Після тривалого періоду поступового спуску Анастасія Соболєва відразу піднялася на 7 позицій і тепер посідає 266-те місце.

Продовжує покращувати власні результати 18-річна Вероніка Подрез. Вона піднялася до 303-го місця, встановивши черговий особистий рекорд.

Топ-10 українок в рейтингу WTA