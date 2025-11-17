Черговий рекорд українки: що змінилось в оновленому рейтингу WTA
У понеділок, 17 листопада, Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг.
Топ-10 на паузі
Оскільки провідні тенісистки вже завершили сезон, топ-10 залишився без змін. Лідером світового рейтингу, як і раніше, є "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко. На другому та третьому місцях – Іга Свьонтек (Польща) і Коко Гофф (США) відповідно.
Топ-10 світового рейтингу
- (1). Аріна Соболенко
- (2). Іга Свьонтек (Польща)
- (3). Коко Гофф (США)
- (4). Аманда Анісімова (США)
- (5). Єлена Рибакіна (Казахстан)
- (6). Джессіка Пегула (США)
- (7). Медісон Кіз (США)
- (8). Жасмін Паоліні (Італія)
- (9). Мірра Андрєєва
- (10). Єкатерина Александрова
Новий рекорд Подрез
Позиції українських тенісисток у топ-100 також залишилися незмінними: Еліна Світоліна – 13-та, Марта Костюк – 26-та, Даяна Ястремська – 27-ма.
Зберегла позицію й Олександра Олійникова, яка другий тиждень поспіль іде на 109-му місці – це її найвищий результат у кар'єрі.
Єдина з українок, хто зробив крок уперед у першій двохсотці, – Юлія Стародубцева, яка піднялася на 116-ту сходинку.
Після тривалого періоду поступового спуску Анастасія Соболєва відразу піднялася на 7 позицій і тепер посідає 266-те місце.
Продовжує покращувати власні результати 18-річна Вероніка Подрез. Вона піднялася до 303-го місця, встановивши черговий особистий рекорд.
Топ-10 українок в рейтингу WTA
- 14 (14). Еліна Світоліна
- 26 (26). Марта Костюк
- 27 (27). Даяна Ястремська
- 109 (109). Олександра Олійникова
- 116 (117). Юлія Стародубцева
- 157 (157). Ангеліна Калініна
- 159 (158). Дарія Снігур
- 266 (273). Анастасія Соболєва
- 303 (312). Вероніка Подрез
- 345 (350). Валерія Страхова
