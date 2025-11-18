ua en ru
Элина Свитолина стартует в сезоне-2026: когда и на каком турнире сыграет первая ракетка Украины

Вторник 18 ноября 2025 08:59
Элина Свитолина стартует в сезоне-2026: когда и на каком турнире сыграет первая ракетка Украины Элина Свитолна (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Первая ракетка Украины Элина Свитолина подтвердила участие в турнире WTA 250 в Окленде, с которого начнет сезон-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт турнира в соцсети Instagram.

Свитолина снова выступит в Окленде

Турнир WTA 250 в Окленде, который пройдет с 5 по 11 января 2026 года, станет первым для Элины Свитолиной в новом сезоне.

Это выступление будет вторым в карьере украинки на новозеландских кортах. В 2024 году Свитолина продемонстрировала отличный результат, пробившись в финал, где уступила американской теннисистке, третьей ракетке мира Коко Гофф.

Кто сыграет с украинкой

Кроме Элины Свитолиной, участие в турнире в Окленде также подтвердили две американские спортсменки: Эмма Наварро и семикратная чемпионка турниров "Грэндслем" Винус Уильямс.

Результаты и место в рейтинге после сезона-2025

Украинская теннисистка досрочно завершила сезон-2025, проведя последние официальные матчи года на Кубке Билли Джин Кинг в сентябре. На момент завершения сезона Свитолина занимала 13-е место в мировом рейтинге WTA и вернула себе звание первой ракетки Украины.

В активе Свитолиной в сезоне-2025 - четвертьфиналы на Australian Open и Ролан Гаррос, а также выход в третий раунд Уимблдона.

Кроме того, украинская спортсменка помогла национальной сборной пробиться в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг.

Подготовка к Australian Open

Турнир в Окленде завершится всего за неделю до старта первого в сезоне-2026 Грэндслема - Australian Open, который начнется в Мельбурне 18 января.

В сезоне-2026 Свитолина решила не проводить дополнительные подготовительные турниры перед Открытым чемпионатом Австралии.

В прошлый раз, вернувшись к выступлениям в Мельбурне после четырехмесячного перерыва, украинская теннисистка дошла до четвертьфинала соревнований.

