Ексучасниця "Холостяка" розвіяла головні міфи про шоу і розповіла, що її вразило

Чи є на "Холостяку" сценарій

За словами Валерії, один із найпопулярніших міфів - нібито на "Холостяку" існує прописаний сценарій, а дівчат навмисно підштовхують до конфліктів. Однак нічого подібного вона не побачила.

"Колись чула, що на проєкті є сценарій, що дівчат мотивують сваритися. Жоден із цих "фактів" не підтвердився - ти це ти, і тільки ти вирішуєш, що говорити і як реагувати", - зазначила Жуковська.

Ще одним моментом, який справив на неї особливе враження, став масштаб знімального процесу та обсяг роботи команди.

"Правильніше сказати - вразило. Масштаб: яка велика "машина" "Холостяк", скільки праці вкладено, щоб реалізувати, зняти та показати цей проєкт. Величезна команда і плідна робота без нормованого графіка", - розповіла Валерія.

За її словами, участь у шоу стала важливим досвідом, який дав їй змогу побачити телевізійний процес зсередини й зрозуміти, в якій підготовці потрібне створення таких проєктів.

Що відомо про Валерію Жуковську

Валерія Жуковська, яка брала участь у "Холостяку-14", родом із Миколаєва. Дівчині 28 років.

Вона професійна спортсменка у виїздці, майстер спорту та учасниця національної збірної України. Після початку повномасштабної війни Валерія була змушена переїхати до Німеччини разом зі своїми кіньми, а зараз уже повернулася додому.

Спортсменка пов'язує своє майбутнє з Україною і хоче представляти її на Олімпійських іграх.

На першій зустрічі Валерія сподобалася Цимбалюку, проте далі стосунки не розвивалися.

З дівчиною Тарас попрощався просто на побаченні. На прощання вона побажала холостяку знайти ту людину, яка йому справді пасує - в межах проєкту чи поза ним.

Валерія Жуковська (фото: instagram.com/zhukovska.valerie)