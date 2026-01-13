Екссолістка YUKO розкрила, чому досі не отримала український паспорт

Чому Юлія Юріна досі не отримала український паспорт

Співачка, яка родом з Кубані, переїхала в Україну у 2012 році, співає українською та займається волонтерством. Водночас вже тривалий час намагається оформити українське громадянство, але бюрократичні труднощі та війна стоять на заваді.

Так, Юлія декілька разів подавала документи в Державну міграційну службу України, де їй постійно казали, що потрібні ще папери.

"Доки я їх робила, приймали нові правила і все починалося знову. Далі я вже настільки замучила міграційників, що вони виклали у себе на Facebook, яким чином Юлія Юріна може отримати громадянство. Там усього 4 пункти. Одним із них є пункт про державний інтерес для України", - розповіла вона.

За словами артистки, у її конкретному випадку за неї має поручитися Міністерство культури України. Вона декілька разів зверталася з відповідним запитом, на що отримала "проміжну" відповідь.

"Було написано, що моїм питанням займаються "зацікавлені" органи. І що мені пізніше ще напишуть. З того часу нічого нового", - поділилася вона.

Юріна про отримання громадянства (фото: instagram.com/yurina_yuyu)

Як зверталася до депутатів

Юлія навіть просила про допомогу у нардепів та посадовців, але поки що ситуація незмінна.

"Дехто з них обіцяв це зробити (подати запит у Мінкульт - ред), щоб зрушити цю історію з місця. Напевно, якщо я фізична особа, то мене можна проігнорувати. Якщо ж запит надходить уже від нардепа, то його вже неможливо проігнорувати й треба дати офіційну відповідь", - пояснила вона.

Водночас наразі позитивними зрушеннями артистка похизуватися не може. Усе на паузі. Востаннє вона зверталася з проханнями про допомогу в грудні 2025-го.

"Досі тиша. Мені давали номери різних посадовців з Міністерства культури. Вони мені весь час казали, що б я передзвонила на наступний день. Тож поточний мій стан отримання громадянства - це "передзвоніть завтра", - підсумувала вона.

Раніше Юріна розповіла про причину розлученням з чоловіком та дала пораду парам.

Що відомо про екссолістку YUKO

Юріна з 2012-го живе в Україні активно популяризує автентичний фольклор крізь свою творчість, зокрема у гурті YUKO. Вона активно підтримує країну, в якій живе, займається волонтерством і навіть спалила російський паспорт у кліпі на пісню "Чорна хмара". Нині артистка розвиває сольну кар'єру та далі бореться за отримання громадянства.