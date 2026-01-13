Экс-солистка YUKO раскрыла, почему до сих пор не получила украинский паспорт

Почему Юлия Юрина до сих пор не получила украинский паспорт

Певица, которая родом из Кубани, переехала в Украину в 2012 году, поет на украинском и занимается волонтерством. В то же время уже длительное время пытается оформить украинское гражданство, но бюрократические трудности и война мешают.

Так, Юлия несколько раз подавала документы в Государственную миграционную службу Украины, где ей постоянно говорили, что нужны еще бумаги.

"Пока я их делала, принимали новые правила и все начиналось снова. Далее я уже настолько замучила миграционщиков, что они выложили у себя на Facebook, каким образом Юлия Юрина может получить гражданство. Там всего 4 пункта. Одним из них является пункт о государственном интересе для Украины", - рассказала она.

По словам артистки, в ее конкретном случае за нее должно поручиться Министерство культуры Украины. Она несколько раз обращалась с соответствующим запросом, на что получила "промежуточный" ответ.

"Было написано, что моим вопросом занимаются "заинтересованные" органы. И что мне позже еще напишут. С тех пор ничего нового", - поделилась она.

Юрина о получении гражданства (фото: instagram.com/yurina_yuyu)

Как обращалась к депутатам

Юлия даже просила о помощи у нардепов и чиновников, но пока что ситуация неизменна.

"Некоторые из них обещали это сделать (подать запрос в Минкульт - ред), чтобы сдвинуть эту историю с места. Наверное, если я физическое лицо, то меня можно проигнорировать. Если же запрос поступает уже от нардепа, то его уже невозможно проигнорировать и надо дать официальный ответ", - пояснила она.

В то же время пока положительными сдвигами артистка похвастаться не может. Все на паузе. Последний раз она обращалась с просьбами о помощи в декабре 2025-го.

"До сих пор тишина. Мне давали номера разных чиновников из Министерства культуры. Они мне все время говорили, что бы я перезвонила на следующий день. Поэтому текущее мое состояние получения гражданства - это "перезвоните завтра", - подытожила она.

Что известно об экс-солистке YUKO

Юрина с 2012-го живет в Украине и активно популяризирует аутентичный фольклор через свое творчество, в частности в группе YUKO. Она активно поддерживает страну, в которой живет, занимается волонтерством и даже сожгла российский паспорт в клипе на песню "Чорна хмара". Сейчас артистка развивает сольную карьеру и дальше борется за получение гражданства.